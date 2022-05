”La casa de los famosos” 2, reality de estrellas que produce Telemundo comenzó su segunda temporada, y qué duda cabe que Laura Bozzo y Niurka Marcos son las protagonistas que más atracción y morbo generan. La conductora peruana de talk shows y la actriz cubana se reencontraron luego de las peleas públicas que han tenido y más de uno estuvo atentos a los gestos y actitudes de ambas. La primera impresión fue que “al parecer firmaron la pipa de la paz”.

El programa, que comenzó su segunda temporada el 10 de mayo, mostró las primeras imágenes del reencuentro de ambas celebridades de la televisión mexicana y por lo que se vio, los días iniciales de convivencia fueron un carrusel de emociones.

Mientras Laura Bozzo anduvo incómoda por algunas actitudes de sus compañeros, además de no tener todas las cosas que requería a mano -como sus medicamentos-, Niurka estuvo platicadora con todos y generando hasta revuelo con cada comentario -como el que hizo sobre Osvaldo Ríos, de quien dijo que “se lo comió” hace unos años-.

La cubana de 54 años causó sensación al llegar a La casa de los famosos 2 (Foto: Niurka / Instagram)

LA LLEGADA DE NIURKA A “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2 Y LA REACCIÓN DE LAURA BOZZO

Cuando Niurka Marcos hizo su ingreso a “La casa de los famosos” 2, Laura Bozzo intentó disimular su incomodidad para saludarla y hasta amagó con esconderse para evitar ese momento. Se fue un momento a su habitación, pero la exvedette cubana la fue a buscar allí y se produjeron las primeras palabras entre ambas.

“No te ibas a librar tan fácil de mí”, dijo Niurka. “Pensé que me dirías fea”, comentó Laura . “¡Muñeca no, muñeca!”, reaccionó Niurka. Luego, horas más tarde, la exesposa de Juan Osorio, el productor de Televisa, trató de tranquilizar a la popular “Señorita Laura”, quien estaba molesta porque la producción del reality no le había hecho llegar sus medicinas.

“El primer día dame la mano para que la gente sepa que no es forzado... No voy a dejar que te vayas tan rápido, si no, ¿cómo me divierto?”, bromeó Niurka al momento de querer calmar a la conductora de TV peruana, quien había dicho en un instante de arrebato que sería “la primera en abandonar la competencia, chicos”.

¿NIURKA Y LAURA BOZZO SERÁN ALIADAS O ES ESTRATEGIA?

Los medios empezaron a especular si las actitudes de Niurka para con Laura Bozzo respondían a un auténtico deseo de querer ser amigas y aliadas dentro del reality show o una mera estrategia. Y es que en momentos donde la peruana desaparecía de escena, la cubana no hablaba bien de ella.

“Ella me dijo: ‘pensé que me dirías fea’, y yo le dije ‘¡cómo!’, capaz me agarra dormida”, afirmó la actriz ante la risa de todos hasta que apareció Laura y cambiaron de tema. ¿Autenticidad o estrategia? Solo el tiempo de convivencia lo dirá.