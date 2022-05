Con la lista confirmada de los participantes para “La casa de los famosos 2″, no cabe la menor duda que la segunda temporada dará mucho qué hablar. Debido a la expectativa que se ha generado en torno al reality, todos quieren saber más de los personajes que convivirán varias semanas siendo vigilados por cámaras las 24 horas del día. En esta oportunidad, te damos a conocer quién es Natalia Alcocer, la actriz y conductora que se convirtió en la nueva inquilina.

Durante su breve presentación, ella se considera una mujer que le encanta dormir, pero desde que se convirtió en madre no ha podido disfrutarlo a plenitud; por tanto, aprovechará cada segundo de su estadía en la casa. En este mismo aspecto, señaló que cuando duerme babea demasiado. “Tengo el super poder de hace baba”, dijo.

Antes de dar a conocer detalles generales de su vida, mencionaremos brevemente la denuncia por violencia que le hizo a su exesposo y padre de sus hijos.

CUANDO NATALIA ALCOCER FUE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Cansada de los maltratos que sufrió, Natalia Alcocer se animó a denunciar en sus redes sociales a su expareja y padre de sus tres hijas Juan José Chimal Velasco, de quien se separó hace un año, luego que su hija mayor le descubriera una infidelidad. “La violencia psicológica, económica y física que yo y mis hijas hemos sufrido, y más los últimos días, es inhumana. Que uno de los seres que, se supone, más las tiene que amar las ponga en situaciones como en las que las está poniendo para castigarme a mí no tiene nombre”, comenzó a relatar.

La actriz señaló que ya no sabe que más hacer para que él se dé cuenta del daño que le está generando a su familia. “Yo no fui mala mamá ni mala esposa ni mala pareja, nunca falté a mi casa. Ya no sé qué hacer, me están llevando a un límite mental donde son amenazas, son ‘Pues tú págalo [la escuela y la comida de sus hijas], tú trabajas’. Yo solo quiero lo que se merecen mis hijas”, dijo.

TODO SOBRE NATALIA ALCOCER

A continuación, lo que debes saber de la nueva inquilina de “La casa de los famosos 2″.

1. Nacimiento y edad

Natalia Alcocer nació el 4 de julio de 1989 en México. Actualmente tiene 32 años.

2. Metas claras

Desde que era muy joven, ella sabía que quería pertenecer al mundo del espectáculo, por tal motivo estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. también cursó estudios en el Instituto Europeo de Design Madrid.

3. Inicios en televisión

Tras haber tenido participaciones en programas, ella fue invitada para ser la co-conductora del programa “Zona Ruda”, donde fue conocida como ‘La chica web’.

Ella es muy activa en sus redes sociales, donde comparte imágenes y videos de su día a día (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

4. Comienza en el mundo de la actuación

Tuvo apariciones en la serie televisiva “La Rosa de Guadalupe” en capítulos como: “Guerra de amor”, “Te regalo un sueño”, “Mi mejor amigo”, entre otros.

5. Conductora de un reality

El año 2015 integró “Big Brother” como conductora de un segmento que transmitía por redes sociales todo lo que pasa al interior de la casa.

6. Es madre

Natalia Alcocer es madre de tres niñas: Martina, Bruna y Leonor, fruto de su relación con Juan José Chimal Velasco, de quien está separada.

Ella junto a sus tres hijas, la luz de sus ojos como dice (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

7. Emprendedora

Fundó la empresa Botica Olivier. “Remedios de la abuela Ernestina Olivier, médica de profesión amante de la herbolaria y farmacéutica. No es cualquier receta, estas tienen magia”, se lee en la cuenta de Instagram.

8. Integra un reality

Ella fue llamada para el reality “Survivor México 2021″ convirtiéndose en la sexta eliminad el día 41.

9. ¿Cómo se considera?

Durante una entrevista para Telemundo, Natalia Alcocer señaló que es una mujer que no pasa desapercibida, además de no tener pelos en la lengua y dispuesta a defender a alguien de las injusticias.