Toni Costa es uno de los favoritos a llevarse el premio mayor en “La casa de los famosos” 2, pues sus impecables apariciones y comentarios, sumado a su papel de padre, lo han convertido en uno de los más queridos por el público.

Y es que el bailarín ha tenido grandes momentos en el reality de Telemundo, desde defender a su expareja Adamari López hasta comentar cómo inició su polémica relación con Evelyn Beltrán.

¿TONI COSTA CONFESÓ INFIDELIDAD?

El pasado lunes, “Hoy”, el programa matinal de la portorriqueña, presentó una conversación entre el español y Natalia Alcocer, donde ambos comentan las infidelidades en una pareja.

De acuerdo con Natalia, “hay cosas que ocurren en las relaciones”, a lo que Toni la interrumpe asegurando que “también es válido” admitir las responsabilidades.

Fue allí que la actriz aseguró que reconocer las culpas no siempre es algo compartido. “Porque si no estás bien, tu obligación antes de hacer algo es llegar y decir para no lastimar, porque yo lo que creo que cuando eres infiel es que tienes que pensar por todo el tiempo que has estado…”, explicó la concursante.

Fue allí que el novio de Evelyn Beltrán aprovechó y aclaró: “¿Pero por qué el motivo tiene que ser una infidelidad?”.

Adamari y Toni Costa estuvieron más de 10 años pero nunca se casaron (Foto: Adamari López / Instagram)

LA REACCIÓN DE ADAMARI LÓPEZ

Es allí cuando el audio se detiene y las cámaras regresan al set para mostrar a una Adamari López totalmente hermética.

“Adamari no reacciona”, comentó el conductor Quique Usiales, mientras que su compañera se mantenía sin dar una respuesta.

“¿Hay que decir algo?”, preguntó fríamente, mientras que Usiales indicó casi nervioso “Bueno, no, no, no, todo el mundo está esperando que hables, pero vos no querés hablar…”, indicó.

“Esa era la plática de ellos, entonces hay que ver, cada cual tiene su lado de la historia…”, señaló la ex Reina de Belleza.