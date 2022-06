Toni Costa se ha convertido en una de las figuras más populares de “La casa de los famosos” 2 de Telemundo, donde ha convertido varios detalles de su vida y ha revelado su popular faceta como padre.

Además, el bailarín español ha causado polémica al revelar varios detalles de su fallida relación con la presentadora Adamari López, con quien tiene una hija, la pequeña Alaïa, de quien ha demostrado ser un padre devoto.

Es precisamente por su hija de 7 años que la pareja ha mantenido una buena relación tras su separación, enviándose mensajes de apoyo en momentos complicados y evitando declarar más allá de lo necesario uno del otro.

Adamari López y Toni Costa son padres de la pequeña Alaïa (Foto: Instagram)

LA DIFERENCIA ENTRE TONI COSTA Y ADAMARI LÓPEZ

Durante una emisión reciente de “La casa de los famosos”, el instructor de zumba expresó sus diferencias con los métodos de crianza de la cubana.

“Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como ‘gua’. Me dice: ‘Para ti no pasa nada’. Y digo: ‘No es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo ya lo haces supergrave cuando en realidad a un nene se le puede dar como en medida ciertas cosas, ya sea cosas materiales, cosas no materiales, cosas que le ocurren en el diario y demás’”, señaló.

El novio de Evelyn Beltrán reconoció que hay un balance entre los métodos de Adamari y el suyo. “Yo no considero que haya que criar a los niños no con una falsa realidad, sino hay que prepararlos para lo que sea porque puede ser que el día de mañana no haya, entonces hay como que mantenerlos…”, declaró.

Toni sentenció asegurando que es bueno dar todo cuanto uno puede por sus hijos. “Si tú tienes y puedes darle, le puedes dar lo que tú quieras, pero en exceso no. Hay que dar lo justo y necesario”, finalizó.