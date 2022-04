El nombre de Roberto Romano ha estado en el ojo público en los últimos días no solo por sus nuevos proyectos, sino también por algunos escándalos que giran en torno a su vida amorosa. Recientemente, más de una ex pareja o saliente ha salido a hablar sobre la relación que sostuvieron con el mexicano, dando a conocer que no se trató de una buena experiencia.

Lo que se ha dicho de Romano deja mucho que desear, pues las mujeres que lo han conocido más íntimamente parecen no querer ni volver a escuchar su nombre. Una de las últimas en emitir un comentario fue Natalia Alcocer, conocida por su participación en la segunda temporada de Survivor México, así como también la actriz y modelo, Alicia Machado.

Roberto Romano fue la estrella de la sexta temporada de "Exatlón Estados Unidos" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DIJO NATALIA ALCOCER?

Natalia Alcocer asistió al programa ‘La mesa caliente’ para confirmar su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, el pasado 14 de abril. Allí los presentadores aprovecharon en cuestionarle sobre el romance que tuvo con el actor Roberto Romano, sin imaginar la tajante respuesta que daría.

“¿De quién? No sé quién es, la verdad. No, no sé quién es. La verdad es que en mi vida hay pura gente importante, pura gente hermosa y pues la gente, perdón por la palabra, pero la gente mierd*, ni en la memoria, entonces, pues no. No sé quién es”, manifestó Alcocer.

Natalia Alcocer participó en Survivor México 2021 (Foto: Instagram/Natalia Alcocer)

LA RESPUESTA DE ALICIA MACHADO

Frente a los comentarios sobre Romano, la conductora Verónica Bastos destacó haber visto en redes sociales que la única expareja del actor que ha hablado bien de él ha sido Alicia Machado, con quien estuvo en una relación hasta 2021. Sin embargo, la venezolana se encargó de negar esto, dando a entender que apoya los comentarios de Alcocer.

“La única ex que habla bien de él aún @machadooficial”, escribió un seguidor en una publicación de la cuenta oficial de Suelta La Sopa, a lo que Machado inmediatamente contestó: “@jarzsb te corrijo no hablo bien simplemente no hablo”.

Alicia Machado anunció el fin de su relación con Roberto Romano en 2021 (Foto: Alicia Machado / Instagram)

¿QUÉ RESPONDIÓ ROBERTO ROMANO?

Tras las declaraciones de la ex participante de Survivor México, Roberto Romano decidió no quedarse callado y negó haber tenido una relación formal con la joven, afirmando que lo suyo fue algo pasajero y de hace mucho tiempo.

“Natalia y yo nunca fuimos pareja, nunca fue mi novia. Yo solamente he tenido cuatro novias formales en toda mi vida, cuando digo formales me refiero a que se haya sabido qué fue mi pareja y que la lleve con mi familia y todo eso, he tenido solo cuatro novias formales”, expresó en el programa ‘La Mesa Caliente’.

Romano contó que conoció a Natalia en el CEA (Centro de Educación Artística), tiempo en el que tuvieron encuentros íntimos; sin embargo, las cosas no acabaron bien: “Con Natalia, fue mi compañera de la escuela de actuación, estudiamos en el CEA , nos graduamos en el 2013 y pues sí tuvimos ahí nuestros ‘queveres’, nos gustábamos, pero hasta ahí. Nunca se hizo nada formal, tampoco terminamos de la mejor manera”.

Así mismo, se mostró sorprendido por las declaraciones de la joven, pues ha pasado casi una década desde que dejaron de frecuentarse.

“Me sorprende mucho que diez años después salgan estas cosas, yo realmente me sorprendí y me causó mucha intriga de saber cómo alguien guarda algo ocho o nueve años, tantos años como para esperar un momento para hacerle daño a alguien”, expresó.