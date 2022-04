A falta de pocos días para el estreno de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, se van confirmando Lista de los concursantes de “La casa de los famosos” 2, pues a la inclusión de Niurka Marcos y el Potro se une Ivonne Montero.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante dio el anuncio a sus miles de seguidores de que sería parte de que se unirá al escandoloso reality.

“Familia, estoy confirmada para llegar a La Casa de los Famosos 2. Estoy dispuesta a entrar sin filtros y a enfrentar lo que venga. Estará increíble”, compartió en su cuenta de Instagram.

Además del anuncio, el cual fue luego confirmado por la producción de “La Casa de los Famosos 2″, Montero se animó a participar de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde comentó su futura participación.

“Me siento muy emocionada, no les miento, me están hasta sudando las manos porque es un gran reto para mí. Es una experiencia que, sin duda, va a ser muy emocionante, muy fuerte porque vamos a estar por ahí unos meses concentrados, no vamos a poder tener comunicación con nadie”, aseguró.

Sin embargo, en su caso, la participación podría complicarse, pues debe acompañar a Antonella, su hija junto a Fabio Melanitto. Afortunadamente, sus abuelos acompañarán a la pequeña minentra se une al reality.

“Está por cumplir 9 años y sin duda va a ser difícil para ella y obviamente más para mí porque somos muy apegadas. Ella me acompaña a mis ensayos, mis funciones, a mis shows… somos de verdad ‘uña y mugre’”, señaló.

IVONNE MONTERO Y LUIS EL POTRO

Para la intérprete de “La Loba” y “Te felicito”, una de las mejores cosas de participar en el reality de Telemundo es compartir con Luis “El Potro”, exintegrante de Acapulco Shore.

“Ya he trabajado con él, fue una gran sorpresa. Me dio mucho gusto que él esté adentro. Hemos trabajado juntos, estuvimos en una obra musical que se llamó Capricho, ya nos conocemos, es un muy buen amigo, lo quiero mucho, sabe muy bien cómo manejarse”, aseguró.

Finalmente, sobre la posibilidad de encontrar el amor en el reality, Montero no descartó sorpresas durante la convivencia. “Completamente, sé que va a haber galanes, no he querido saber quiénes son. Quiero llegar sin prejuicios, estrategias… quiero que todo me sorprenda”, anticipó.