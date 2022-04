Por un tiempo se estuvo hablando mucho sobre una pelea protagonizada por Aleida Núñez e Ivonne Montero en la interna de una obra de teatro hasta ahora que una de ellas ha contado detalles de todo lo que habría sucedido, confirmado todos aquellos rumores.

Fue Montero quien ha dado un poco más de detalles al respecto. Incluso, confesó que su entonces compañera fue retirada de la obra teatral por parte de los productores, quienes se habían cansado de ciertos comportamientos.

Las dos estrellas compartían escenario en la obra ‘Amor de tres’ (Foto: Aleida Núñez - Ivonne Montero / Instagram)

¿DE QUÉ TRATABA LA PELEA DE ALEIDA NÚÑEZ CON IVONNE MONTERO?

Durante una rueda de prensa con varios medios de comunicación, la protagonista de “La loba” comentó que todo ya se había desencadenado delante del público en general pues Aleida Núñez se salía del guion con varios insultos.

“En realidad yo trataba de ser siempre muy respetuosa pero de repente ya en escena la señora me empezaba a decir put*, me decía que envidiosa y yo me daba cuenta que eso no venía en el texto, pero bueno es su estilo y yo me mantuve en mi guion, en mis textos y en el trabajo”, reveló Ivonne Montero.

El problema, según lo que Montero fue contado, llegó a su final cuando los directivos de la obra decidieron que Aleida Núñez no podía seguir en la producción debido a todos los problemas que se habían generado.

“Yo seguí en la obra y ella ya no estuvo por obvias razones. No fue decisión de ella, fue de la compañía, fue decisión de nuestro director porque era algo que se venía arrastrando de tiempo atrás desde un principio. Guardamos, fuimos muy prudentes, muy respetuosos, pero llega un momento en que eso revienta porque tiene que reventar”, añadió.

¿POR QUÉ SE HABRÍA INICIADO LA PELEA?

El inicio del conflicto entre las dos actrices fue cuando, hace unas semanas, Aleida Núñez fue coronada como Reina del Mariachi, un título que antes había sido prometido a Ivonne Montero, pero finalmente se cambió de opinión.

Montero tuvo unas declaraciones que no cayeron muy bien en Núñez y por eso habría nacido la enemistad. “Sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada”, dijo.