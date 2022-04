La actriz mexicana Fernanda Castillo, recordada por su papel de Mónica Robles en la serie de Telemundo “El señor de los cielos”, suele mostrarse muy fuerte y unida a su familia, pero hubo una ocasión en la que ello estuvo por no verse nunca más, pues casi tuvo un fatídico desenlace al estar al borde de la muerte.

Por más que ese tipo de experiencias muchos no quieren volver a sentirlas o recordarlas, la artista de 40 años decidió contar lo que le sucedió durante una entrevista con su colega Juan Soler para el programa “Sale el Sol”, en la que soltó todo lo que llevaba dentro desde aquel día en el que casi deja un vació enorme en sus seres queridos.

La actriz mexicana recordó cuando estuvo cerca de la muerte (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

CUANDO FERNANDA CASTILLO ESTUVO A POCO DE MORIR

Hace poco más de un año, la actriz Fernanda Castillo y su pareja Erik Hayser estaban por conocer al más grande amor de sus vidas: el pequeño Liam, quien era el fruto de su relación. Lo que parecía ser uno de los mejores días se convertiría en uno de muchísima tensión y, sobre todo, miedo.

Y es que, durante el parto, la mexicana tuvo unas complicaciones médicas muy serias que casi le cuesta la vida, según lo que ella misma ha revelado. “El momento más difícil seguramente fue cuando nació Liam. Tuve un problema médico, la verdad es que mi vida estuvo en riesgo y fue muy complicado poder saber si iba a salir adelante”, comentó.

Si bien no contó detalles de lo que específicamente experimento, durante esas fechas, varios medios mexicanos informaron que Castillo había sufrido dos infartos cuando estaba intentando dar a luz.

Por suerte, todo quedó como una horrible experiencia y la familia puedo volver a abrazarse. Eso sí, Fernanda quiso enfatizar que lo que la salvó fue la conexión que tenía con su pequeño Liam, que había construido desde que estaba en su vientre.

“Yo creo que una conexión con mi hijo. Alguien allá arriba tuvo que escuchar y decir que yo tenía que quedarme para que mi hijo crezca conmigo”, fueron algunas de sus palabras.

LO MEJOR EN LA VIDA DE FERNANDA CASTILLO

Tras recordar lo difícil que fue dar a la luz, Fernanda Castillo enfatizó que la llegada al mundo de Liam ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida y que se siente la mujer más afortunada.

“Él me ha hecho sentir que soy más fuerte de lo que imaginaba, que soy más especial de lo que imaginaba, me ha hecho sentir que soy la mejor porque soy su mamá, porque él me eligió a mí y es un niño tan especial... Es lo mejor que me ha pasado”, indicó.