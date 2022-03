Dos de las actrices más populares y controversiales de México protagonizaron un bochornoso momento durante la conferencia de prensa de su próximo proyecto. Se trata de Aleida Nuñez e Ivonne Montero, quienes próximamente compartirán tarima en una gran obra de teatro.

Las estrellas aztecas se encontraban presentando el proyecto ‘Amor de tres’, cuando un periodista realizó una pregunta picante que causó sorpresa entre los asistentes. Dicho cuestionamiento trajo al presente un altercado que tuvieron las artistas en el pasado, por lo que fue inevitable que no se vivieran algunos minutos de tensión.

Aleida Núñez fue reina de belleza en diversos certámenes regionales durante su adolescencia (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

¿POR QUÉ SE PELEARON ALEIDA NUÑEZ E IVONNE MONTERO?

Todo inició en enero de este año, cuando Aleida Nuñez fue coronada como Reina del Mariachi, reconocimiento que originalmente recibiría Ivonne Montero. Al conocer la decisión del jurado, la intérprete de “La Loba” se mostró sorprendida y, en medio de la calentura del momento, lanzó una fuerte declaración en contra de la ganadora.

“Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada”, comentó Ivonne ante las cámaras de Venga La Alegría.

IVONNE ES CUESTIONADA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA

Casi dos meses después de aquel evento, Montero fue cuestionada sobre el tema durante una rueda de prensa en la que también se encontraba Nuñez. Fue un reportero del mismo programa quien sacó el tema a flote, dejando boquiabierta a la protagonista de “Hombre tenías que ser”. Al verse arrinconada, la actriz solo atino a decir lo siguiente:

“En realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un mal entendido, de un mal manejo de un evento donde había sido yo invitada. La verdad es que no hay y no tiene por qué afectar”.

ALEIDA NUÑEZ NO SE QUEDA CALLADA

Al escuchar la respuesta de su compañera, Aleida no pudo quedarse callada y le recordó que sus declaraciones quedaron grabadas en video:

“Lo que sale en video se queda en video. Yo no había visto nada, efectivamente tú mi querido Gabo -Reportero del matutino de TV Azteca- fuiste el que realizó esa entrevista, me la hicieron llegar por parte de la oficina y en su momento si me extraño los comentarios”.

¡Aleida Núñez e Ivonne Montero mostraron sus diferencias en plena conferencia de prensa y en #VLA te explicamos el origen de este conflicto! 😱📺 #VLA #MiércolesVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/6HEgoeR4sk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 16, 2022

“Ahí está el autor intelectual, él sabe lo que dijiste y todo lo que pasó… independientemente yo te quiero mucho a ti Ivonne y jamás criticaría tu carrera, respeto mucho como te has manejado y saben perfectamente, para los que no tiene conocimiento, que el motivo por el que inició esta discusión fue porque a mí por tercera vez me coronaron Reina del Mariachi”, añadió Nuñez.

Por su parte, Ivonne se hizo la desentendida y pidió que para la otra “pusieran los videos para dar santo y seña de las cosas”. Finalmente, las estrellas cerraron el tema con un cálido abrazo.