Natalia Alcocer es un de las celebridades que está participando en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, el reality de Telemundo que se ha convertido en uno de los preferidos de la audiencia. Debido a que la convivencia cada vez está más dura, los ánimos se han caldeado y los conflictos empezaron a darse, uno de ellos fue el que protagonizó ‘La Vinkinga’ con Laura Bozzo.

El enfrentamiento sucedió luego de que Natalia se pusiera a llorar por la salida del ‘Potro’, algo que no toleró la peruana, quien la llamó hipócrita y le dijo que se vaya del cuarto que compartían. Cuando la presentadora pidió que elijan entre ella o la actriz, esta última le señaló que se retiraba de la habitación voluntariamente, pues no iba a seguir discutiendo con alguien de edad, esto indignó a Bozzo, quien no dudó en tildarla de “robamaridos”.

Este calificativo fue en clara alusión a la relación que mantuvo con Juan José Chimal, quien estuvo casado por muchos años con la hermana del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, pero que llegó a su fin porque supuestamente Alcocer se metió en el matrimonio, algo que nunca se confirmó y solo quedó en un rumor, del cual se valió Bozzo para insultarla.

Si bien, ella ya no está con su pareja, fruto de los años de convivencia trajeron a este mundo descendencia, que se sumó a la hija mayor de ‘La Vikinga’, por ello te contamos cuántos hijos en total tiene la actriz.

La actriz se considera una mujer de armas tomar cuando ve alguna injusticia (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

LOS HIJOS DE NATALIA ALCOCER

Antes de iniciar su romance con Juan José Chimal en 2015, Natalia Alcocer ya tenía una hija fruto de otra relación y cuando comenzó su romance, así como convivencia llegaron a tener dos hijas más.

Los nombres de las menores son: Martina, Bruna y Leonor, con quienes se luce en sus redes sociales y destaca todo lo que realiza junto a ellas. Según narró ‘La Vikinga’, fue su hija mayor quien vio a Chimal serle infiel, algo que la dejó devastada.

Alcocer se encarga de su subir constantemente en su cuenta de Instagram fotografías junto a sus niñas, a quienes cría sola desde que decidió depararse de su pareja.

“Las amo vikinguitas”, “Cada una me ha enseñado y ha llegado en el momento correcto para que esta familia disfuncional, pero muy divertida fuera perfecta. Las amo con todo mi corazón las honro diario convirtiéndome en una mujer de la que puedan estar orgullosas GRACIAS por todo!”, son algunos de los mensaje que escribe.

EL MENSAJE QUE LES DEDICÓ ANTES DE IR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Antes de ir a participar en “La casa de los famosos 2″, Natalia Alcocer les dedicó unas emotivas palabras a sus hijas, las cuales subió a sus redes sociales.

“Pedazos de mi alma, la razón por la que mi corazón tiene latidos. Todo, cada segundo de mi vida es dedicado a ustedes, a su felicidad y que tenga le mejor vida que en mis manos esté para darles. Sepan que tiene una mamá con muchos defectos, pero que cada día se despierta con la intención de ser mejor convertirse en una mujer que pueda abrirles camino, pueda ser su ejemplo y se sientan orgullosas de lo que su madre es”, comenzó escribiendo.

“Este es un reto más de que todo lo que hemos vivido y que la lucha que llevamos afrontando el universo nos la premia con bendiciones y trabajo. Esta es por ustedes para que vean que una mujer cuando tiene amor propio y ganas de salir adelante y está convencida de no vivir algo que no merece la vida la premia. Esta es por mi por qué su motor fueron ustedes pero merezco la vida bonita que siempre soñé. GRACIAS por su paciencia tolerancia amor para dejarme ir a buscar una vida mejor la que merecemos haciendo lo que más amo”, continuó.

“Yo ya soy ganadora teniendo a la compañeras de guerra más calientes y maravillosas mis vikingas de oro puro. Las voy extrañar en cada respiración. Las ama mamá”, finalizó.

La imagen que subió la competidora del reality antes de partir a "La casa de los famosos" (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

¿NATALIA ALCOCER SUFRIÓ UN ABORTO?

De acuerdo con una publicación de marzo de 2022 en TvNotas, Natalia Alcocer hubiera traído a este mundo un hijo más, pero lo perdió luego de que su expareja la golpeara estando embarazada.

Una amiga cercana a la también actriz, quien mantiene su nombre en el anonimato, reveló que Juan José Chimal la maltrató cuando estaba gestando. “En uno de sus embarazos tuvo una parálisis facial por el estrés y en otro embarazo perdió al bebé porque él la golpeó estando embarazada. Eso nunca se lo perdonará”, señaló al medio.

Incluso contó que ‘La Vinkinga’ se defendió estando embarazada, pero no puedo evitar perder a su bebé.

FOTOS DE INSTAGRAM DE NATALIA ALCOCER Y SUS HIJAS