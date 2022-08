Durante más de una década, Adamari López y Toni Costa fueron una de las parejas más sólidas y estables de la televisión en América Latina, teniendo una pequeña hija y protagonizando tiernos momentos en redes sociales.

Sin embargo, esta unión llegaría a su final en mayo del 2021, cuando, a través de un anuncio realizado en “Hoy”, la conductora portorriqueña confirmaba la ruptura con el bailarín español.

Tras esto, aunque Toni Costa inició un nuevo romance, esta vez al lado de la influencer Evelyn Beltrán, Adamari López ha optado por darse un tiempo, aunque no ha negado sus intenciones de volverse a enamorar.

LA SEPARACIÓN DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA?

Durante el anuncio que dio la presentadora de Telemundo en el programa que conduce, no dio detalles de los motivos que llevaron a las celebs de Estados Unidos a decidir separarse.

“Yo tomé una decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública”, inició al programa de televisión “Noches de Luz”, de Luz García.

“Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, añadió la presentadora.

De acuerdo con la artista de 51 años, se planteó si lo que hacía (separarse), podía afectar a su pequeña hija Alaïa. “Fue un momento complicado y duró un tiempo, no fue fácil solo por tomar la decisión”, reconoció.

Adamari López y Toni Costa tuvieron una relación de casi una década, la cual terminó en el 2021 (Foto: Adamari López / Instagram).

Adamari López seguía enamorada de Toni Costa

La ex “Gata Salvaje” y “Amigas y rivales” se sinceró como nunca antes y confesó algunos detalles de su separación, incluyendo que aún se sentía enamorada de Toni Costa cuando tomó la decisión.

“Claro que me separé enamorada. Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”, admitió.

¿Por qué se separaron?

Sin embargo, la exreina de belleza se mantuvo firme en su decisión de no revelar los motivos de su separación, principalmente por el bienestar de su pequeña hija.

“Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común, a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella”, aclaró.

Adamari López y Toni Costa son padres de la pequeña Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram).

¿Cómo reaccionó Alaïa a la separación?

Al ser consultada por la reacción de su hija, López reconoció que fue “un proceso duro para ella, pues no se esperaba un cambio”.

Afortunadamente, Alaïa “ha reaccionado bien”, pues, según indicó, la buena relación que tiene con el español hace que este pueda compartir con su hija cuando desee. “Tiene las puertas abiertas de la casa para ir a compartir con su hija, estar con ella, disfrutarla y seguir apoyándola. En eso vamos a seguir siendo familia siempre”, agregó.

Finalmente, admitió que recurrieron a un psicólogo para llevar el proceso y se mantuvieron conversando para que la pequeña pueda superar la separación.

“Dentro de lo duro que fue saber que papá no iba a estar en las noches con ella –porque en el diario él siempre está– creo que le ha ido bien”, sentenció.