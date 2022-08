Por más que Toni Costa no estuvo envuelto en muchas polémicas dentro de “La casa de los famosos 2”, hubo un comportamiento de él que no pasó desapercibido y que generó una serie de comentarios de todo tipo y que está muy relacionado con Adamari López, su expareja y madre de sus hijos.

El español, durante su incursión en el programa de Telemundo, mencionó en varias oportunidades a la conductora de televisión, contando algunas anécdotas o secretos que ella pueda tener en determinados momentos, a sabiendas de que tuvieron una larga relación y que se conocen muy bien.

Que él haya mencionado a su expareja en múltiples ocasiones le hizo acreedor de un sinfín de críticas. Es más, hubo personas que aseguraban que aún estaba enamorado de ella, siendo esta una de las más grandes interrogativas que quedó tras su participación en el reality show latino.

Es por ello que, en esta presente nota, intentaremos descifrar cuáles son los sentimientos de Toni Costa hacia Adamari López, basándonos en unas declaraciones que él mismo ha proporcionado. No dudes en continuar con la lectura para conocer mayor información al respecto.

¿TONI COSTA SIGUE ENAMORADO DE ADAMARI LÓPEZ?

Toni Costa y Adamari López estuvieron en una relación de 10 años, en los que tuvieron una hija en común, a la que nombraron como Alaïa, con quien tuvo un emotivo reencuentro. Sin embargo, esta unión terminó el año pasado y aún no se conocen las verdaderas razones y se prevé que ello se siga manteniendo en privado, entre algo de solo los dos.

El hecho de que haya pasado poco tiempo desde la ruptura y que el español haya mencionado a su ex, hace creer que aún existen sentimientos de por medio, pero el mismo bailarín se encargó de hablar al respecto, dando a entender que ello no es así, aunque no lo dijo de una forma directa.

En una entrevista con el programa “Al rojo vivo”, con Rodner Figueroa, Costa explicó por qué no tuvo problema en hablar de Adamari López dentro del reality show de Telemundo.

“Es algo que está en mi vida, que es parte también del pasado y del presente porque es la mamá de mi hija y tan normal yo podía hablar de ella sin ningún reparo”, comentó.

SU BUENA RELACIÓN COMO PADRES

Luego de haber terminado su etapa sentimental, los dos se llevan muy bien y así lo han dejado saber gracias a sus publicaciones en redes sociales. Como es obvio, esa madurez para estar bien entre los dos, es para que su pequeña hija no se perjudique en nada.

Es más, hace poco vimos a Adamari López y Toni Costa juntos, llevando a Alaïa a su escuela para conocer a su maestra y también en el primer día del regreso a clases.

Toni Costa y Adamari López juntos en el primer día de clases de Alaïa (Foto: Alaïa / Instagram)

¿ESOS COMENTARIOS AFECTÓ SU RELACIÓN CON EVELYN BELTRÁN?

Debido a la serie de rumores y comentarios que se creaban por su participación en “La casa de los famosos”, muchos creían que su noviazgo con Evelyn Beltrán podría perjudicarse, pero Toni Costa asegura que no fue así y que ahora está más fortalecida que nunca.

Del mismo modo, comentó sobre su romántico encuentro con su actual novia luego de haber estado más de tres meses separados. “Le compré unas rosas que le gustan mucho. Ella ha sido un gran apoyo aquí fuera, sé que ha aguantado vara porque, bueno, está en medio por así decirlo, pero se ha comportado muy bien”, indicó.