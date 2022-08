Toni Costa fue uno de los concursantes más importantes de “La casa de los famosos 2″, llegando a la gran final del reality de Telemundo, la cual sería ganada por Ivonne Montero.

A pesar de no haberse llevado el premio mayor, el bailarín español dejó una grata impresión, evitando conflictos con sus compañeros, defendiendo a su expareja Adamari López y mostrando su faceta como padre de Alaïa.

Sin embargo, al igual que con Ivonne Montero, no a todos les gustó la participación del instructor de zumba, por lo que decidió salir a dar la cara a sus detractores.

Toni Costa llegó a la gran final de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

TONI COSTA RESPONDE A CRÍTICOS POR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Llaman “llorón a Toni Costa”

En una transmisión en vivo a través de Instagram, Toni Costa se refirió a la acusación de “llorón” y su participación en “La casa de los famosos”, donde mostró su lado más sensible.

“Prefiero ver que me digan llorón, que no me digan el agresivo o cualquier otra cosa fea”, destacó el español, quien indicó, además, que dentro de la casa fue donde afloraron sus sentimientos.

“Para que sepan lo que es estar 90 días alejado de sus hijos, su familia, su pareja, de las personas que le hacen a uno ser mejor y le llenan de vida; el no tener teléfono, no tener horarios (…) Y sí a veces lloro y qué pasa, orgulloso de mostrar ese sentimiento”, se defendió.

Toni Costa no vío a su hija Alaïa por más de 90 días (Foto: Toni Costa / Instagram)

Las peleas en “La casa de los famosos”

Sobre los cambios de humor que experimentaron varios concursantes, el novio de Evelyn Beltrán los atribuyó al tiempo que pasaban dentro del reality.

“Uno no es que pierda su esencia pero uno ya, por ejemplo, tiene ganas de salir, uno se aburre muchísimo, uno habla demasiado con toda la gente porque no hay otra cosa que hacer que hablar. Entonces yo qué iba a saber que hablaban tan feo de mí a mis espaldas”, explicó.

Del mismo modo, el español atribuyó a este aburrimiento el surgimiento de rumores en el reality. “Yo siempre dije que en la casa es el peor lugar del mundo para confiar 100% en alguien y eso solo os lo pueden decir las 17 personas que entraron en esa casa o cualquiera que ha hecho un reality similar a este”, señaló.

Toni Costa protagonizó un tenso momento con Juan Vidal (Toni Costa.Fans / Instagram)

Los amigos de Toni Costa en “La casa de los famosos”

Finalmente, el español reveló quiénes son los concursantes de “La casa de los famosos” con los que mantendría comunicación.

“Te voy a decir con los que seguro, los otros tal vez se dé, tal vez no; seguro, seguro, seguro con Lewis (Mendoza), seguro, seguro, seguro con Nacho (Casano), seguro con Natalia (Alcocer), seguro con Ivonne (Montero), seguro con Osvaldo (Ríos), Mayeli (Alonso) también…”, señaló.