Tras permanecer más de 90 días en “La casa de los Famosos”, Ivonne Montero se coronó como la ganadora de la segunda temporada y se llevó el gran premio del programa de Telemundo.

Y es que, aunque muchos se mostraron felices por la victoria de la celeb de México, algunos de sus compañeros de la casa, como Eduardo Rodríguez y Daniella Navarro, criticaron su triunfo.

No obstante, el paso de la protagonista de telenovelas como “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” no solo habría ganado el reality, sino que habría conocido el amor durante las semanas de competencia.

Ivonne Montero se llevó los 200 mil dólares de La Casa de los Famosos (Foto: Captura / Twitter)

IVONNE MONTERO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

En conversación con “El Chismorreo”, la artista de 48 años reveló varios detalles de su participación en el reality de Telemundo, como su complicada relación con sus compañeros, las peleas y que llegó a enamorarse.

La pelea de Ivonne Montero y Laura Bozzo

Uno de los momentos más polémicos de la temporada fue la discusión que tuvo la actriz con la presentadora peruana, a la que recientemente tildó como “Miseria humana”.

“De Laura me dijo, ay esa Laura mamá, esa Laura, estaba yo que me metía a la televisión y le metía un trancazo en la cara”, comentó.

Las acusaciones de Nacho Casano

Hace unos días, el actor argentino, y actual pareja de Daniella Navarro, acusó a Ivonne Montero de tener éxito gracias a sus presuntas conexiones con gente poderosa, lo cual no cayó bien en Ivonne Montero.

“Esta cuestión con nacho me sorprendió y no, porque yo ya veía en él una actitud misógina”, indicó la actriz.

Se enamoró de uno de los participantes

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista fue cuando la ganadora de la segunda temporada admitió que llegó a enamorarse de Eduardo Rodríguez durante el programa, pero fueron los duros comentarios los que hicieron que el sentimiento se termine.

Como se recuerda, el actor mexicano acusó a Montero de aprovechar la cirugía de su hija y su rol de madre soltera para ganar. “La verdad se me hace muy bajo porque él sabe perfectamente por las que yo he pasado” explicó la actriz.