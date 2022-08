Luego del final de “La casa de los famosos 2”, la mayor parte de la atención ha recaído sobre Ivonne Montero y Salvador Zerboni, primer y segundo lugar, respectivamente. Al volver a su vida habitual, ambos actores han concedido algunas entrevistas a diversos medios de comunicación y por sus declaraciones se podría entender de que no están en muy buenos términos.

Pese a que ambos fueron novios en el pasado, supieron dejar atrás cada uno de sus problemas y formaron una estrecha amistad de respeto y hasta de amistad debido a que mucho tiempo han trabajado juntos. Es más, en el programa de Telemundo se estaban llevando muy bien, pero la actriz de 48 años, al salir del reality, se enteró de que el villano de telenovelas hablaba no muy bien a sus espaldas.

Por más que aquella acusación es algo fuerte, no fue suficiente para crear un sentimiento de molestia en Ivonne hasta que escuchó unas declaraciones de Zerboni, en las que incluía a su hija y la enfermedad que padece.

Ivonne Montero y Salvador Zerboni fueron los dos finalistas de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ IVONNE MONTERO ESTÁ MOLESTA CON SALVADOR ZERBONI?

En unas recientes declaraciones, Salvador Zerboni habló sobre el triunfo de Ivonne Montero en “La casa de los famosos” y también mencionó algunas cosas personales de su relación de amigos, ya que, como mencionamos, se conocen desde hace muchos años por la profesión que ambos comparten.

Una de las cosas que mencionó es que, supuestamente, él había apoyado económicamente para una de las operaciones que tuvo la hija de la actriz. Al enterarse de ello, Montero se molestó y en una entrevista con Infobae manifestó su sentir y ahora, en esta nota, detallaremos más al respecto y todo lo que dijo.

IVONNE MONTERO DESMIENTE DECLARACIONES DE ZERBONI

Una de las primeras reacciones de Ivonne Montero al ser preguntada sobre lo dicho por Zerboni fue mostrar su desazón y desmentir esas palabras y así dejar en claro que él, según sus palabras, no apoyó económicamente a su bebé.

Del mismo modo, dejó entrever que se mostraba muy decepcionada por la actitud de su amigo, colega y expareja.

“Se está colgando la medalla de que la vida de mi hija se la debo a él... ¡Wow Zerboni! Me parece increíble la facilidad de mentir, la facilidad de engañar, espero que la gente no lo esté creyendo porque a mí Zerboni no me ayudó a absolutamente nada. Me duele porque él aparentemente ha estado conmigo y ha estado siendo mi amigo por tantos años, hemos trabajado juntos y de pronto declaraciones así es simplemente no tener conciencia de tus palabras ni de tus actos, que lamentable, la verdad si me pesa”, manifestó.

Además, contó que él solo fue al hospital una sola vez y que fue para tomarse una foto con un medio de comunicación y no para brindar el apoyo emocional que una madre necesitaba en una situación tan complicada como esa.

“Si a caso me visitó una vez en el hospital fue para tomarse una fotografía con una reportera que yo alcancé a ver a lo lejos y yo entendí de qué se trataba la visita. Además no fue capaz ni siquiera de invitarme un café”, añadió.

¿VOLVERÁN A HACER AMIGOS?

Pese a que está muy enojada y apenada, la ganadora de “La casa de los famosos” dejó entrever que en un futuro podría volver a ser amiga de Zerboni y que, seguramente, el camino los volverá a unir.

“En realidad no sé, amigos somos y en el camino andamos, nos vamos a volver a encontrar”, añadió.