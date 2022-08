Ivonne Montero se coronó como la ganadora de la segunda temporada de “La casa de los famosos”. Durante los cuatro meses de competencia, la actriz mexicana protagonizó varias polémicas con diversos integrantes del reality show de Telemundo., en especial con Daniella Navarro, con quien tuvo varios enfrentamientos.

La celeb de México derrotó en la final de “La casa de los famosos 2″ a Salvador Zerboni, mientras que en la ronda previa había superado a Nacho Casano y Toni Costa. Fue así como Ivonne Montero ganó el programa y se hizo acreedora del premio mayor de US$ 200 mil.

Si bien el premio la ha dejado feliz, Ivonne Montero también se ha quedado con varios tragos amargos tras su paso por “La casa de los famosos 2″. Y es que los constantes enfrentamientos con Daniella Navarro dieron mucho de qué hablar. Ahora, fuera de la famosa casa, la actriz mexicana ha revelado que la venezolana se ha disculpado, pero la “dejó en visto”. ¿Qué ? Aquí te contamos todos los detalles.

Ivonne Montero ganó la segunda temporada de "La casa de los famosos", el pasado 8 de agosto (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

LAS DISCULPAS DE DANIELLA NAVARRO A IVONNE MONTERO

En conversación con Telemundo, Ivonne Montero reveló que Daniella Navarro le pidió disculpas a través de Instagram. Según la actriz mexicana, la famosa venezolana se comunicó con ella para pedirle perdón por los enfrentamientos que tuvieron dentro de “La casa de los famosos 2″.

“Pues mira, sí me envió un mensaje... a los dos días me envió un mensaje por Instagram, en donde se disculpaba conmigo y me decía que no estuvo nunca de acuerdo con mi forma de jugar, que eso no lo iba a cambiar”, comenzó a contar la artista mexicana a Telemundo.

Montero señaló que no entendió por qué Daniella la atacó de esa forma y que la venezolana tuvo actitudes groseras con ella durante su estadía en la famosa casa.

Ivonne Montero y Daniella Navarro discuten en “La casa de los famosos 2″ (Foto: captura de pantalla/ Telemundo)

“Después (Daniella) me pidió disculpas por el trato que me dio en la bañera y me dijo, ‘esto no me define’ y la verdad es que fue como, no te define, ok, pero la verdad es que no solo fue eso, fue como un constante patrón de groserías, de obscenidades, de malas palabras, de un mínimo de conciencia de sus actos y de un mínimo de empatía con mi persona”, agregó.

Pese a las disculpas, Ivonne Montero decidió no responderle el mensaje a Daniella Navarro. La mexicana considera que se queda con las acciones de la venezolana dentro de “La casa de los famosos 2″ y no con unas simples palabras.

Enfretamientos entre Ivonne Montero y Daniella Navarro en uno de los juegos de “La casa de los famosos 2″ (Foto: captura de pantalla/ Telemundo)

“Por supuesto que recibo sus disculpas, no le contesté sinceramente, no lo pienso hacer, pero bueno... qué bueno que al final recapacitó un poco. No sabemos si fue de dientes para afuera, pero bueno, está bien. Pero yo me quedó con lo que ella me demostró dentro de la casa”, afirmó Montero.

La actriz de telenovelas también contó que Daniella Navarro le envió disculpas a su hija. “Incluso le mando disculpas a Antonella, en caso de que ella hubiera visto algo de este sometimiento a mi persona. Yo me quedo con lo que yo vi dentro de la casa, no con estas últimas palabras que me acaba de dar”, sentenció.