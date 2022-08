El final de la segunda temporada de “La casa de los famosos” dejó como ganadora a la actriz Ivonne Montero, quien se ganó el premio de 200 mil dólares. En la segunda posición terminó Salvador Zerboni con muy pocos votos de diferencia, por lo que se quedó con las ganas de ser el vencedor.

Si bien no fue nombrado como el ganador de la temporada del reality de Telemundo, el mexicano considera que él sí lo fue y así lo ha hecho saber en diversas declaraciones que ha dado a varios medios de comunicación. El actor cree que es un rey sin corona y no tiene problema en detallar las razones.

Es más, se animó también a contar lo que el público le dice en la calle tras su participación en el mencionado programa, donde se pudo conocer el lado más humano de un artista que solía ser odiado debido a los característicos personajes de villanos que ha interpretado en telenovelas de su país.

Salvdor Zerboni quedó en el segundo lugar de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ ZERBONI SE CONSIDERA EL GANADOR DEL REALITY?

Durante una entrevista con el programa “De primera mano” de Imagen TV, Salvador Zerboni recordó su participación en “La casa de los famosos 2”, en especial la etapa final, cuando estuvo entre los finalistas y se quedó a poco de conseguir el ansiado premio principal de 200 mil dólares.

Allí fue que reveló que él se siente un rey sin corona, como si fuera el ganador de la temporada y dio algunas razón al respecto. Por ejemplo, comentó que en la calle ha recibido comentarios al respecto y le han dicho que él ha sido el verdadero vencedor de la temporada, por encima de Ivonne Montero.

Además, señaló que no hubo mucho diferencia en las votaciones entre él y la actriz que, finalmente, se quedó con el primero lugar, siendo ese un motivo más para estar sintiéndose como un vencedor moral.

“Al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo está un rey sin corona, que no sabía a qué se referían con eso. Al ver a la gente aclamándome, ver un punto de diferencia de porcentaje, ver todos los comentarios de que para la gente me llevé y gané el reality, y conocieron a su villano favorito, el gran corazón que tengo, estoy más que feliz. Creo que eso habla más que cualquier comentario o suposición incongruente de nosotros mismos. La gente dice que soy un ganador y me llevo eso”, indicó.

SU ENFADO AL NO GANAR

Cuando en el programa se anunció que la ganadora sería Ivonne Montero, Salvador Zerboni demostró cierta frustración, pues se quedó a poco de ganar el dinero, así que se molestó, aparentemente, consigo mismo. Pese a que fue un poco criticado por ello, el actor no se siente arrepentido por ello.

“¿Cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar? Después de estar cien días encerrado, por supuesto que uno se enoja. Son los sentimientos reales y no tiene nada de malo. Y de eso a no ser caballero, tampoco la iba a sacar en hombros si estuvimos compitiendo uno contra el otro. No pasa nada, caballero soy”, manifestó.

