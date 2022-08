Hace unos días, “La casa de los famosos 2″ llegó a su final. Después de varios meses de competencia, polémicas y enfrentamientos, el público eligió a Ivonne Montero como la ganadora. Sin embargo, las celebridades que fueron parte del programa de Telemundo siguen dando de qué hablar sobre sus relaciones con otros participantes.

Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Casano fueron quienes se quedaron a un paso de conseguir el premio final. Desde entonces, cada uno ha dado entrevistas sobre sus experiencias en el reality show y todo lo que no pudimos ver, pese a ser una transmisión 24/7.

Desde los primeros días del programa, pudimos ver cómo había una distancia entre Zerboni y Montero. Con el paso de las semanas, esta se convirtió en una enemistad mucho más pronunciada, llena de enfrentamientos entre ambos grupos.

Recientemente, la actriz de “Malverde: el santo patrón” contó la historia que tiene con el mexicano, lo que explicaría la rivalidad entre ambos.

¿POR QUÉ IVONNE MONTERO ASEGURA QUE SALVADOR ZERBONI LA USÓ?

Después de ganar “La casa de los famosos 2″, Ivonne Montero fue invitada al programa “Venga La Alegría”, donde hizo una impactante confesión. La actriz contó que, en el 2014, mantuvo un romance con Salvador Zerboni, pero no fue el cuento de hadas que esperaba.

Esto habría sucedido poco tiempo después de que la protagonista de “Secretos del alma” terminara con Fabio Melanitto, el padre de su hija. Aunque no dio detalles sobre cómo empezó este noviazgo, lo que sí explicó es que lo que buscaba el actor mexicano era publicidad, mientras que ella pasaba un duro momento.

Cuando su hija Antonella nació, tenía una condición en el corazón. Por ello, con tan solo 9 meses de vida, tuvo que ser operada. Por supuesto, esto fue muy difícil para Ivonne Montero, quien buscó apoyo en Zerboni, pero esta habría sido la persona equivocada.

Ivonne Montero y su hija Antonella, de quien ha estado separada los últimos tres meses al formar parte de "La casa de los famosos 2" (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

“Yo descubrí que él había planeado el llegar con una reportera al hospital aquella noche. Recuerdo que cuando salí y lo abracé, alcancé a ver una reportera de TV Notas, y la verdad no dije nada porque necesitaba un abrazo en ese momento”, explicó la intérprete.

Según lo que cuenta, su apoyo habría sido una pose para obtener una buena imagen, pero en realidad nunca la invitó a hablar y verdaderamente ser su apoyo. Además, él supuestamente había dicho que pagó parte de la cirugía, pero esto no había sucedido.

“Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya. O sea, ¿Cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”, comentó.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE LA HIJA DE IVONNE MONTERO?

Cuando Antonella nació en el 2013, la pequeña fue diagnosticada de una malformación cardiaca o cardiopatía congénita, por la que ha tenido que pasar por el quirófano en múltiples ocasiones.

La condición de la niña de nueve años le impide tener una adecuada oxigenación, tal como lo explicó la propia Ivonne en “La casa de los famosos”.

“Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón”, explicó Montero.

Pese a las dificultades, Antonella y su madre se mantienen fuertes. Ella es una pequeña muy activa y con mucha energía, pero debe revisar constantemente su estado de salud.