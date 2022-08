Si bien “La casa de los famosos 2” terminó con la coronación de Ivonne Montero como ganadora, las emociones con las celebridades en las pantallas de Telemundo no llegó a su final, pues el canal latino inició al día siguiente su nuevo reality de competencia, llamado “Top Chef VIP”.

El nuevo programa conducido por Carmen Villalobos reúne a 16 celebridades dispuestas a mostrar lo mejor de sí en la cocina en un formato de eliminación hasta que solo uno quede con vida y sea elegido como el mejor de eta temporada.

Pese a que todo está meticulosamente planificado en la producción de este show con el objetivo de que todo marche viento en popa, el primer episodio tuvo una gran complicación que se notó de inmediato, pues tres concursantes brillaron por su ausencia.

Se trata de Marlene Favela, Mauricio Islas y Jennifer Peña, quienes han sido parte de los ensayos, grabaciones de promos y demás, pero que no estuvieron en el estreno. ¿Qué pasó con ellos?

Carmen Villalobos es la conductora de "Top Chef VIP" de Telemundo (Foto: Instagram / Carmen Villalobos)

¿POR QUÉ MARLENE FAVELA, MAURICIO ISLAS Y JENNIFER PEÑA NO APARECIERON EN “TOP CHEF VIP”?

Cuando el programa comenzó y los famosos salieron a escena, la conductora Carmen Villalobos explicó que los participantes que no estaban delante las cámaras se habían ausentado por unos problemas de fuerza mayor.

Inmediatamente después, se conoció que Marlene Favela, Mauricio Islas y Jennifer Peña se ausentaron porque habían se han contagiado de coronavirus, por lo que deben permanecer aislados por el momento.

Para cubrir el vacío generado, los famosos aparecieron en cámaras a través de unos videos que fueron grabados por ellos mismos desde sus respectivos domicilios y explicaron cómo se encuentran.

Marlene Favela

“Hola amigos de Top Chef VIP les mando un beso con mucho cariño a todos los participantes, a mis compañeros mucha suerte, a ti Carmen (Villalobos) un beso muy grande, a los jueces, pero sobre todo al público maravilloso que ya nos empieza a seguir y que ya se empieza a emocionar con estos retos”, dijo.

Mauricio Islas

“Quiero informarles que no he podido estar en este primer reto debido a que me contagié de covid, pero ya estamos mejor, pronto vamos a estar ahí de regreso con todas las ganas, con todas las fuerzas”, dijo el actor.

Jennifer Peña

“No pude ser parte del primer reto porque estaba enferma, pero ya me siento muy bien, estoy lista y ansiosa por acompañar a mis compañeros en Top Chef VIP y para compartir con ustedes”, mencionó la cantante.