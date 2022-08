Después de tres meses de intensa convivencia, “La casa de los famosos 2” llegó a su final con Ivonne Montero como ganadora de la temporada y también como una de las protagonistas, junto a Daniella Navarro, de las más grandes discusiones que se han vivido dentro del reality show.

Conforme las semanas fueron avanzando dentro del programa de Telemundo, las dos actrices se dieron cuenta de que eran como el agua y el aceite, como los perros y gatos. Su presencia generaba fricciones, malas caras y, evidentemente, discusiones que fueron grabadas por las cámaras.

La venezolana, fiel a su estilo, fue muy frontal y no tenía miedo de decir lo que pensaba y sentía en contra de su compañera. Por su parte, la mexicana trataba de quedarse al margen y guardar la calma, pero hubo una vez en la que su paciencia se colmó.

Ivonne Montero recibiendo el premio de 200 mil dólares por haber ganado "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

IVONNE MONTERO REPORTÓ A DANIELLA NAVARRO

En una entrevista con el programa “La casa de los famosos: sin censura”, la ganadora de la temporada recordó algunas peleas que tuvo con Daniella Navarro durante todos estos meses e hizo énfasis en una de ellas, la cual la hizo sentir muy vulnerable.

En vez de atacar a su rival o desfogar toda su furia en ese momento, Montero reconoce que trató de mantener la calma y ponerle un reporte con la producción de “La casa de los famosos”, puesto que la actriz sudamericana había cometido una falta.

“Me sentí muy violentada, me sentí humillada. Yo, en ese momento, no se nota ahí, pero estaba en ropa interior y me sentí completamente vulnerada, violentada, expuesta a lo más y eso no se permite dentro de la casa. A raíz de esto, yo le meto un reporte, me voy con ‘La jefa’ y meto un reporte en contra de ella”, expresó Ivonne Montero.

¿QUÉ OPINA SOBRE DANIELLA NAVARRO?

La actriz de 48 años de edad y madre de Antonella habló más sobre la percepción que tiene acerca de Daniella Navarro y aseguró que la veía como una rival fuerte, pero sus actitudes terminaron sentenciándola ante el público.

“Lamentablemente, Daniella se fue desdibujando para mí porque yo la consideraba una persona fuerte, la consideraba una persona inteligente para poder llegar a la final, la consideraba una fuerte contrincante, pero ella solita se fue poniendo la soga en el cuello”, añadió.