Para que Toni Costa atraviese tres meses de encierro en “La casa de los famosos 2” y llegue hasta el cuarto lugar, tuvo que pasar muchas cosas. Si bien no estuvo metido en muchas polémicas, el español aguantó duros momentos, como la mayoría de sus compañeros, así que se vio en la obligación de hablar con un psicólogo.

La producción de Telemundo, consciente del impacto que puede causar la convivencia en su reality show, habilitó un cuerpo psicológico para que se encargue de la estabilidad emocionar de los competidores y también para apoyarlos por si tenían algún problema. Eso sí, esas charlas se hicieron en completo privado.

El español Toni Costa no la habría pasado muy bien en "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En medio de una entrevista con el programa “La mesa caliente”, el bailarín reveló algo que era un secreto a lo largo de las dos temporadas de “La casa de los famosos”: los competidores reciben terapia psicológica. Además, Toni se animó a detallar cómo eran estas.

Según sus declaraciones, todos los participantes del reality show iban hasta determinado lugar de la casa, donde había un grupo de psicólogos, dispuestos a conversar acerca de algunos problemas que, quizá, estaban atravesando por ese momento.

Esto sucedía los días sábados y era la razón por la que los famosos desaparecían de la transmisión de 24 horas que se hacía a través de la cuenta de YouTube del canal.

Además, enfatizó que aquellas charlas se hacían en completo privado y sin cámaras ni micrófonos, por lo que ningún televidente vio nada de ello. Era los momentos en los que cada uno de los integrantes se desfogaba completamente.

¿POR QUÉ TONI COSTA IBA A TERAPIA?

A lo largo de los tres meses en los que participó dentro de “La casa de los famosos 2”, Toni Costa no se perdía ni una sola atención de los psicólogos, pues sabía que ello lo iba a ayudar a mejorar todas esas sensaciones y pensamientos que tenía en la cabeza, los cuales no eran trasladados en cámaras.

En la ya mencionada entrevista, el ex de Adamari López reveló que en esas terapias exteriorizaba todo para ayudarle a manejar todo lo que sentía debido a estar alejado por tanto tiempo de su hija, de su pareja y de todas las personas a las que quiere mucho.

“Prefiero ver que me digan llorón y que no me digan el agresivo o cualquier otra cosa fea. Allí, como os digo, se tienen que meter en esa casa para que sus sentimientos afloren al máximo, para que sepan lo que es estar 90 días alejado de sus hijos, su familia, su pareja, de las personas que le hacen a uno ser mejor y le llenan de vida”, comentó.