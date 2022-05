El bailarín español Toni Costa está dentro de “La casa de los famosos”, así que es supervisado por cámaras y micrófonos las 24 horas para que no se escape ningún detalle. Es así que los seguidores del programa han podido darse cuenta de ciertos patrones de conducta, por lo que han llegado a la conclusión que en gran parte del tiempo se la pasa hablando de Adamari López, su expareja.

Durante las semanas que va de emitido el espacio televisivo de Telemundo, Toni ha contado detalles sobre aquella relación y el final de la misma y otra información que nadie sabía. Sin embargo, lo que más colmó la paciencia de los usuarios en redes sociales fue cuando habló del supuesto secreto de Adamari para lucir bien.

Es por ello que miles de fanáticos, principalmente de la conductora de televisión, empezaron a criticarlo fuertemente en las plataformas digitales, incomodando a su madre, doña Carmen, quien sacó las garras para defender a su retoño.

Adamari López y Toni Costa tuvieron una relación hasta el 2021, pero siguen llevándose muy bien en favor de su hija Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram).

¿QUÉ DIJO TONI COSTA ACERCA DE ADAMARI LÓPEZ?

En una transmisión de “La casa de los famosos”, Toni Costa reveló el secreto de Adamari López para verse más joven. Según lo que dijo en aquella oportunidad, la presentadora de televisión usa mucha crema para cuidar su piel y así lucir siempre muy radiante.

“¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Cuando he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal. Es importarse cuidarse”, fueron algunas de sus palabras.

Los fanáticos de Adamari López y quienes consideraron que decir eso no fue correcto fueron en contra del español, asegurando que no tiene por qué decir ese tipo de intimidades a demás personas. Además, varios comentarios pidieron al bailarín que ya no hable de su ex, ya que tiene una actual pareja a la que debe respetar por encima de todo.

LA MADRE DE TONI COSTA SALE EN DEFENSA DE SU HIJO

Cansa de leer tantos comentarios en contra de su hijo, doña Carmen, aprovechó también las redes sociales para responder a un usuario que lo criticó por haber hablado de Adamari López.

Según lo que escribió la señora, su hijo no ha dicho ninguna intimidad y se ha expresado con mucho respeto. “Está hablando muy bien. La crema se la llevo de España. Y aparte le llevo las de ella. Dejen de poner dónde no hay. Mi hijo no habla ninguna intimidad de nadie”, respondió.