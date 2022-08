Adamari López y Toni Costa fueron una de las parejas más populares de Latinoamérica durante más de una década, compartiendo su felicidad en redes sociales y convirtiéndose en padres de Alaïa, quien se ha convertido en el motor de ambos.

Debido al respeto por su hija, ni la conductora ni el bailarín han brindado detalles de su separación, evitando referirse uno del otro, a excepción de contadas ocasiones en las que destacaban su rol como padres.

No fue hasta la inclusión del español en “La casa de los famosos” en la que este reveló algunos pasajes de su relación con la conductora, como su separación, el secreto para mantenerse tan bien a pesar de los años y hasta el motivo por el que, considera, se enfrió su romance.

Adamari López es madre Alaïa, por quien ha demostrado un gran respeto (Foto: Adamari López / Facebook)

ADAMARI LÓPEZ “RESPONDE” A TONI COSTA

A través de sus redes sociales, Adamari le puso una pausa a los populares reels y lyp sinc que comparte, algunos de los cuales fueron acusados de ser indirectas a Toni Costa y Evelyn Beltán, para responder a los comentarios surgidos por las declaraciones de su expareja.

Como se recuerda, según indicó Toni Costa, fue la falta de intimidad uno de los motivos que enfrió la relación con Adamari López, pues dormían junto con su pequeña Alaïa y les era imposible estar solos.

Si bien Stephanie Himonidis “Chiquibaby” indicó que le preguntaría a su compañera por las declaraciones cuando volviera de sus vacaciones, la consulta nunca se dio.

La expareja mantiene en sus redes sociales algunas fotos y publicaciones de cuando andaban juntos, como esta (Foto: Toni Costa / Instagram)

En un video muy corto, la presentadora de “Hoy” explicó la importancia de no herir a sus hijos con comentarios fuera que no aportan al fortalecimiento de sus pequeños. Del mismo modo, explicó el motivo por el que mantiene silencio.

“Muchos también de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas que me han pasado en estas últimas fechas. Y quiero compartirles, sobre todo, se los he dicho yo creo, pero quiero volvérselos a hacer claro, que todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija…”, explicó.

En la publicación, la presentadora de 51 años también destacó que “la guía de Dios, la educación de su familia y la ayuda de psicólogos” le ha permitido entender y madurar, por lo que le revelará los motivos a su hija cuando esta decida conocerlos.

“Todo tiene un momento y la niña tendrá una respuesta sincera de cosas que han pasado, porque yo le voy a hablar siempre con la verdad”, comentó.

Finalmente, envió un consejo a todos los padres que se encuentran separados. “Piensen bien antes, sobre todo por el bienestar de sus hijos, de hablar de algo que los pueda herir”, sentenció.