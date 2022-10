Para nadie es un secreto que Adamari López es una de las figuras más importantes y destacadas de la televisión, famosa por su rol como presentadora y actriz de recordadas telenovelas como “Amigas y rivales” y “Gata Salvaje”.

Además, la conductora es un personaje muy popular en redes sociales, donde comparte contenido que ha dividido a sus más de ocho millones de seguidores, pues algunos consideran que serían indirectas a su expareja Toni Costa.

Sin embargo, gran parte de la popularidad de la conductora de “Hoy” se debe a su lucha contra el cáncer, mal al cual venció en 2007 tras varias sesiones, convirtiéndose en una figura importante en la prevención de la silenciosa enfermedad.

Adamari López se enteró de su enfermedad cuando se alistaba para su matrimonio con Luis Fonsi (Foto: La Voz / Instagram)

ADAMARI LÓPEZ Y EL CÁNCER DE SENO

En 2005, Adamari López se encontraba viviendo uno de los mejores momentos en su carrera, pues a su compromiso con Luis Fonsi se le sumaba el ser una de las actrices con mayor proyección, pero su futuro cambiaría con una dura noticia.

Fue con 33 años que la actriz se enteró de que padecía de cáncer de seno, algo que recordó hace unos días en el episodio titulado “Hablemos de las Tetas” del podcast de la periodista Mónica Mendoza, “Mija Talks”.

“Hace 18 años, de manera casual, me toqué un seno, me estaba rascando… Como tenía el período pensé de esos nódulos que salen, pero aun así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte del cuerpo, y ya que estaba ahí…”, inició Adamari.

El médico le dio dos recetas, una para el dolor de estómago y una orden para hacerse rayos y mamografía, solo para descartar.

“En el estómago no salió nada, pero sí apareció un tumor que al radiólogo le parecía maligno y que había que biopsiar… De ahí en adelante comenzó esa montaña rusa de sentimientos y emociones que desencadenaron en encontrar que tenía un tumor maligno en el seno, las operaciones, las segundas, tercera y cuartas opiniones que tuve que hacer, y todo el proceso que tuve que tener para recuperarme”, comentó.

Adamari López escribió un libro en el que recuerda su lucha contra el cáncer (Foto: Adamari López / Facebook)

Tras confirmarse la presencia del tumor, la puertorriqueña tuvo que someterse a varios tratamientos, como “6 quimioterapias, con unas inyecciones que le seguían, más la remoción del seno”, a las que se le sumó que luego le removerían el otro seno.

Sin embargo, esto no sería lo único, pues tras retirarse el otro seno, fue atacada por una infección que la obligó a someterse a otro tratamiento.

“Cuando me quité el otro seno me dio MRSA, que es como una enfermedad que es una bacteria resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo, tienes que hacerse un tratamiento un poco más agresivo. En definitiva, fue complicado, pero salí bien, ya llevo 18 años como sobreviviente y me encuentro bien, con buen ánimo, sin ningún deseo de volver a tener ninguna otra enfermedad, pero con el mensaje y la enseñanza de lo que viví”, confesó.

De acuerdo con la presentadora de 51 años, si bien el proceso fue más que complicado, el momento más duro fue cuando se enteró, pues se encontraba viviendo una gran racha.

“El golpe más duro es la noticia inicial, de verme sana, bien, en ese momento me acababa de comprometer para casarme, fue como si me metieran un puño en la cara y me noquearon, de repente me levanto desconcertada de qué pasó… En ese momento no quise que fuera desesperanzador porque me metí muy buena energía… Me preocupé más por la reacción de todos los que estaban alrededor, mi papá que tenía problemas del corazón y pensé que le podría afectar dándole una arritmia… Verlos a ellos sufrir tanto y yo tener que disimular mis sentimientos para que estuviera bien”, comentó “La chaparrita”.

La experiencia traumática le sirvió a Adamari para cuidar más su cuerpo, algo que reafirmó años después cuando se descuidó y una influenza la obligó a ingresar a un hospital y ser inducida un coma, en un momento en el que ya era madre y el temor de dejarla fue su motor para salir.