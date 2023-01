A finales del 2022, Telemundo anunció que muchos de sus programas pasarían por un periodo de reestructuración debido a la caída en el índice de audiencias y en un intento por acomodarse a las nuevas tendencias de la cadena, por lo que reasignaron a varias de sus figuras, mientras que otras, como Stephanie Himonidis “Chiquibaby”, fueron separadas de manera definitiva para dar paso a nuevos conductores como Daniel Arenas.

Y es que los cambios en el matinal más importante de la televisora hispana en Estados Unidos se debe a la gran diferencia que obtuvo Despierta América en sintonía, lo cual, según informó Chisme No Like semanas atrás, y que ponían en riesgo la continuidad del programa.

De esta etapa se mantienen personajes como Nicole Suárez y Adamari López, además de la inclusión de otras conductoras, revelándose como único y último integrante masculino el colombiano Daniel Arenas, quien no tardó en protagonizar su primera controversia.

Daniel Arenas es el nuevo conductor de "Hoy Día" (Foto: Telemundo)

EL BESO DE DANIEL ARENAS Y ADAMARI LÓPEZ

Hace unos días, como parte de su primer día como presentador oficial del programa, el colombiano compartió conducción con Adamari López en un segmento llamado “En La Casa de los Famosos Sin Censura”, donde recrearon el beso que se dieron Aylín Mujica y Arturo Carmona.

Movidos por Verónica Bastos, ambos se acercaron en medio de risas y se dieron un “pico”, algo que causó sorpresa en el estudio y revuelo en redes sociales, donde los usuarios criticaron lo ocurrido, pues si bien la puertorriqueña está soltera, Arenas tiene novia.

“AdamariLópez y Daniel Arenas no se quedaron atrás en la demostración y nos pusieron los pelos de punta”, se lee en el video que compartió Telemundo del curioso momento.

DANIEL ARENAS SE DISCULPA POR BESO CON ADAMARI LÓPEZ

Aunque todo quedó en un segmento, el conductor colombiano consideró apropiado pedir disculpas a sus seguidores y a su pareja durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Algo que pasó en mi primer programa, es la primera y última vez que lo hablaré… En Telemundo se lanzó hace dos semanas ‘la Casa de los Famosos’, es un lugar donde hay una serie de actividades que se prestan para que haya peleas, controversias, amistades, romances, conflictos, etc., y es un programa que está muy fuerte del cual se habla en todos los programas de todo el canal, incluido nosotros”, inició Arenas.

De acuerdo con el actor, nunca había visto la sección en el programa y cuando le llegó su turno, no sabía qué decir, pues poco sabía del reality show, por lo que accedió al pedido de Verónica Bastos de recrear la escena.

“De repente me ponen a hablar, y veo en las imágenes a un man que le tocó lamerle la oreja a otro, a una chica le tocó besarle la nalga a otro, y en alguna de esas le piden a un actor que se dé un beso de novela a una actriz. La controversia fue que de repente se metieron la lengua. Una de las presentadoras dice, ‘bueno, aquí tenemos una actriz y un actor que nos demuestren un beso de novela como es”, explicó.

Fue así que el actor vio la oportunidad de “librar la situación haciendo algo sin que se den el beso”, por lo que simuló una mordida, pero ante la insistencia, terminaría cediendo.

“Se me ocurre decir: ‘un beso de novela es todo, pero sin lengua’, y en ese momento, no me pregunten por qué, se me pasan mil cosas por la cabeza, que es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqué y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto, me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y me digo; ‘hijo e madre, que hice’, vamos a comerciales, yo estaba callado, no hablaba, estuve pasmado todo el día”, añadió.

El actor reconocería que no fue la mejor decisión pues, si bien todo era una actuación, él no se encontraba en ninguna producción, por lo que no debería haber continuado.

“Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de forma equivocada. Porque no estaba yo en un personaje, ni en una novela, ni estaba en controversia, simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show… La manera de resolverlo era decir: ‘A ver, chicas, yo no estoy actuando, no tengo por qué besar a nadie’”, expresó.