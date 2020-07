Teresa se estrenó en 2010 a través de las pantallas de Televisa y tuvo gran acogida por parte del público y esto le dio la oportunidad de alcanzar gran popularidad a Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz.

A lo largo de los 151 capítulos, los televidentes se quedaban paralizados con la dura actuación de Angelique, al personificar a una mujer con una avaricia desmedida que no tuvo reparo para hacer el mal a quien se interpusiera en su camino.

Parte del elenco principal de la historia original de Mimí Bechelani eran Ana Brenda, Fernanda Castillo y Daniel Arenas.

Esta fue la primera novela mexicana que era protagonizada por el actor colombiano, él le dio vida a ‘Fernando', uno de los hombre que fue destruido por las acciones y avaricia de Teresa.

Ya han transcurrido 10 años desde el estreno de la telenovela y Daniel Arenas ha confesado que no estuvo conforme con el final que tuvo el personaje de Angelique Boyer.

¿QUÉ DIJO DANIEL ARENAS SOBRE EL FIN DE TERESA?

Teresa se convirtió en una de las telenovelas favoritas del publico mexicano y de latinoamericano y lo especial de esta producción es que tuvo dos finales alternativos que se pudieron ver en otros países y a través de internet.

Hace unas semanas, Daniel Arena confesó a través de un en vivo de YouTube que él no quedó satisfecho con el final de la telenovela y a su juicio ‘Arturo de la Barrera’ (Sebastián Rulli) no debió perdonar a Teresa y que la telenovela tuviera un final feliz.

Fue en Brasil donde salió al aire el capítulo final con la versión en la que Teresa moría a manos de Fernando, después de darle un disparo.

“No se ustedes qué piensan, pero para mí era el final justo”, mencionó entre risas.

El actor colombiano señaló que no le agradó el final que se transmitió en México. “Que terminara con Arturo era como un premio no merecido, un premio a lo mala que fue y como que no era justo que terminara así”, dijo el galán de 42 años.

