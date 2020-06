El nuevo coronavirus ha puesto en jaque al mundo, así que desde hace tres meses, muchos países entraron en cuarentena para evitar la expansión del COVID-19. Son muchas las personas que han cambiado su vida en un abrir y cerrar de ojos como el caso del actor Daniel Arenas.

El actor colombiano radica desde hace muchos años en México y está muy acostumbrado a estar encerrado en su casa cuando no está grabando una telenovela, pero estar muchos meses encerrado sin contacto con nadie por la pandemia es totalmente diferente.

A través de sus redes sociales, el protagonistas de “Médicos, linea de vida” ha dicho que él es muy solitario, pero estar lejos de su familia, amigos y demás personas es mucho más difícil.

¿QUÉ HA DICHO EL ACTOR SOBRE PASAR LA CUARENTENA SOLO?

Hace unos días y a través de las redes sociales, Daniel Arenas ha contado que estar en medio de una pandemia completamente solo ha sido muy duro y también ha confesado que su mente le ha jugado una mala pasada.

“La experiencia de vivir esto solo es totalmente diferente a quienes están, gracias a Dios, o con su pareja o con la familia o con los papás o con los hijos […]. Esto solo es otro cuento”, reconoció el actor.

“La mente te juega cosas inimaginables. Yo he pasado por la etapa de no querer saber de nadie, de no querer hablar con nadie. Dejé de seguir todo lo que sea noticia, hasta de chismes, de todo”, se sinceró el intérprete de 42 años.

Aunque ha habido momentos difíciles durante la cuarentena, el actor se ha sentido acompañado en todo momento a pesar de encontrarse completamente solo.

“No me he sentido solo la verdad”, aseveró. “Puede sonar muy frase cajón pero pues mi Dios me ha acompañado todo este tiempo y mi Dios se manifiesta de unas formas bellísimas, cada vez que salgo al balcón y siento el viento, siento los pajaritos cantando, siento el sonido del mar… El mismo olor del lugar donde estoy pues me siento acompañado”, afirmó.

Para el actor el confinamiento está suponiendo una ‘gran experiencia’ de vida.

“Ha sido una gran experiencia para crecer, para mirar hacia adentro, para replantearse cosas y espero que todo el mundo esté como en las mismas, queriendo encontrar cosas nuevas con toda esta experiencia”, compartió Arenas, quien solo sale una vez a la semana de su casa para comprar comida. “Donde estoy han sido bastante estrictos y no puede salir ni entrar nadie a mi casa, solamente tengo un día a la semana para salir única y exclusivamente a hacer mercado”.

A pesar de no poder ver físicamente a su familia desde hace meses, el actor se siente muy bendecido solo con saber que todos se encuentran en perfecto estado de salud.

“Me siento muy bendecido porque yo estoy bien, estoy a salvo, no tengo la necesidad que tienen muchísimas personas de salir, mi familia también está bien, cada quien en su momento y viviendo lo que tienen que vivir pero en medio de todo sanos y resguardados”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Bárbara Mori reveló que sufrió mucho en medio del éxito de Rubí (16/04/20)