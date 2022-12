El pasado 20 de noviembre, una semana después del “NBC Universal Experiencie” en la Ciudad de México, Telemundo sorprendió al confirmar una reestructuración en varios de sus programas debido a la caída en las audiencias, derivando en el cambio de varias de sus figuras, mientras que otras, como Stephanie Himonidis “Chiquibaby”, fueron separadas.

Pese a la crisis del programa de Telemundo, que no logra remontar la ventaja que ha conseguido Despierta América, según reveló Chisme No Like meses atrás, “Hoy Día” es una apuesta que la cadena hispana en Estados Unidos mantiene, pero, como era de esperarse, el magazine sufrió una reestructuración.

Y es que es oficial que no solo Adamari López se mantiene en el matinal en esta nueva etapa de la producción, sino que “la chaparrita de oro” contará con la compañía de una compañera que continúa en el magazine.

Los conductores de la etapa anterior de Telemundo, incluyendo Chiquibaby y Nacho Lozano (Foto: Telemundo)

LA CONDUCTORA QUE ACOMPAÑA A ADAMARI LÓPEZ EN “HOY DÍA”

Desde este lunes 5 de diciembre, “Hoy Día” regresa renovado, con nuevos integrantes y segmentos, además del “contenido que anhelan, ahora con un formato más entretenido y dinámico, sin dejar atrás los titulares noticiosos del día”.

Ahora, el matinal no contará con la presencia de Stephanie Himonidis “Chiquibaby” y Quique Usales, mientras que en su reemplazo entrarán Penélope Menchaca, Andrea Meza y “Chiky Bombom”, los cuales “ofrecerán un formato fresco y entretenido para arrancar el día”.

La nueva etapa de “Hoy Día” emociona a la cadena hispana, pues se trata de una renovación casi total tanto en contenidos como figuras, con el objetivo de reducir la amplia diferencia con sus competidores.

“Nos complace contar con este gran conjunto de personalidades que inyectarán una dosis de energía y vigor a las mañanas de nuestros televidentes de costa a costa”, indicó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo.

Sin embargo, Adamari López no será la única “sobreviviente” de la etapa anterior, pues a su lado se queda la periodista Nicole Suárez, presentadora de noticias con amplia experiencia en el matinal de Telemundo.

“¡Seguiré acompañándolos todas las mañanas con las noticias!”, anunció la periodista de 31 años a sus más de 75 mil seguidores en redes sociales. “Los esperamos en ‘Hoy Día’”, agregó.