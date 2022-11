La conductora mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”, ha sido una de las principales figuras del programa “hoy Día” de Telemundo, pero su trabajo llegó a su final de forma intempestiva, pues se conoció que ya no continuará en el show y fue despedida de la cadena latina en Estados Unidos.

Ella no ha sido la única que ha pasado esa suerte en los últimos días, ya que el argentino Quique Usales corrió con la misma suerte, aunque él salió mejor parado debido a que fue separado del programa matutino, pero seguirá en el canal estadounidense como parte del equipo de noticieros.

La salida de la amiga de Adamari López ha sido un duro golpe para sus fanáticos, quienes quienes sintonizaban su espacio televisivo todas las mañanas para verla delante de cámaras. Es por ello que también existe una gran duda al respecto porque no se han dado mayores detalles y la única que ha contado algunas cosas ha sido ella misma.

Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby, es una locutora, reportera de entretenimiento y conductora de televisión (Foto: Stephanie Himonidis / Instagram)

ES UN MOMENTO DOLOROSO, PERO ESTÁ BIEN

En primera instancia, la mexicana manifestó en People en Español su pena por haber sido retirada de la empresa en la que trabajó por varios años. Además, aseguró que se mantendrá bien gracias al cariño que ha recibido por parte de sus seguidores, quienes le manifestaron su respaldo a través de comentarios y mensajes en las redes sociales.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones iniciales es que también enfatizó en que no quería ser despedida de Telemundo y solo tiene que aceptar las decisiones que toman otras personas.

“Aunque no fue sorpresivo para mí no deja de ser un momento doloroso de partir de una de las compañías que me dio mucho por 8 años. Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que aceptar que mi ciclo terminó”, comentó.

¿QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN DEL DESPIDO?

En la entrevista que dio la presentadora de televisión también habló sobre las personas que tomaron la decisión de sacarla del canal, revelando que todo fue con el objetivo de renovar su programación con el objetivo de captar una mayor cantidad de audiencia y así incrementar sus ingresos.

Del mismo modo, aseguró que, en teoría, se trataron de unas personas que no la ven dentro de sus planes.

“En realidad es lo mismo por lo que dejaron ir a todo el mundo: es una reestructuración de la mañana. No es por la economía, es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir. Simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento”, añadió.