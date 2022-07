En el mundo de la farándula, en los últimos tiempos, las relaciones no suelen durar mucho y terminan rompiéndose y en algunos casos hasta en divorcios. Sin embargo, aún hay quienes permanecen emparejados por más que hayan problemas, pues consideran que, con amor, todo se puede, y un claro ejemplo es lo que sucede con Chiquibaby.

La conductora de televisión tienen una larga relación con su esposo, de quien no se le conoce mucho, aunque en varias oportunidades ha salido frente a cámaras para sorprender a su amada o participar en alguna que otra dinámica, según el show al que asistía.

Es por ello que ahora trataremos de recolectar toda la información posible sobre Gerardo López y así muchas personas más puedan conocer al padre de Capriblu, la hija de Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby.

Chiquibaby y su esposo se conocen desde 2008 (Foto: Gerardo López / Instagram)

¿QUIÉN ES GERARDO LÓPEZ?

En la actualidad, Gerardo López tiene 52 años de edad, de los cuales más de siete ha estado casado con la conductora de televisión, a quien le pidió la mano en un viaje que realizaron a Grecia.

Ambos se casaron religiosamente en noviembre de 2014 en Puerto Vallarta, México, de donde Chiquibaby es originaria, así que fue todo un sueño para ella ese día.

Además, es el padre de Capriblu, la única hija de la presentadora, quien nació el año pasado. Sin embargo, López ya sabía lo que es ser padre, pues tiene otros tres de relaciones anteriores.

En lo profesional, Gerardo López es un ejecutivo de medios muy exitoso con más de 25 años de experiencia, principalmente en radio.

LO MÁS IMPORTANTE PARA CHIQUIBABY

Su esposo puede ser un trabajador exitoso y un esposo muy bueno, pero, en su etapa como madre, Chiquibaby considera que López se ha convertido en su soporte, lo cual es mucho más importante.

En una entrevista con People, la artista indicó que se siente muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido por parte de él en estos meses.

“Esta faceta de mamá no la hubiera podido lograr sin el apoyo de mi esposo Gerardo, y creo no creo que solamente es un extraordinario esposo, también es un excelente padre. Tiene ángel con los niños, la niña lo ama, lo adora, así como sus otros tres hijos y tiene mucha paciencia y me ha enseñado mucho”, apuntó.