La renovación de gran parte del elenco de “Hoy Día”, el magazine de Telemundo, fue una noticia que dejó impactados a su teleaudiencia y al mundo del espectáculo. Ha pasado casi uno año desde la medida, tomada a finales de 2022, y los protagonistas de los despidos siguen contando su verdad tras la salida de la reconocida cadena internacional. En esta ocasión, la popular “Chiquibaby” tomó la palabra para dar su versión de lo ocurrido.

Stephanie Himonidis Sedano, nombre de pila de la periodista de espectáculos que formó parte de la producción matutina de 2019 a 2022, se juntó con su colega y amigo, el también presentador de TV, Rodner Figueroa, otra figura que abandonó el mismo programa en las últimas semanas del 2022.

Figuerao invitó a “Chiquibaby” a su podcast “Cara a cara” y allí la presentadora se explayó cuándo le preguntó por su salida de Telemundo.

¿EN QUÉ MOMENTO “CHIQUIBABY” SE ENTERÓ QUE IBA A SER DESPEDIDA DE “HOY DÍA”, EL PROGRAMA DE TELEMUNDO?

La natural de Jalisco, México, siempre estuvo alerta a lo que podía pasar con su futuro desde que le empresa anunció que se vendrían algunos cambios en el formato y organización del espacio televisivo.

“El matutino de Telemundo siempre ha tenido sus altas y sus bajas, entonces obviamente me tocaron a mí varios cambios. El primero que me tocó yo agradecida de haber quedado en el equipo, así que siempre estás sabiendo que puede haber un cambio y cuando hay nuevos jefes siempre piensas que a lo mejor quedas o a lo mejor no. Yo tenía mis dudas, yo no estaba segura si me quedaba o no, pero tampoco es como cuando uno dice ‘me van a sacar seguro’, no lo tenía claro”, comenzó explicando.

En ese sentido, Stephanie aseguró que siempre estuvo consciente de lo que venía ocurriendo con el programa, al punto que ella misma se dio cuenta cuándo es que le quitaron la confianza sin que aún se lo confirmen de forma oficial.

“Pero sí hubo un detalle muy importante que me dijo mucho y que fue muy público, que yo formaba parte de la transmisión para ir a Qatar (Mundial de fútbol). Era la única de la mañana que me habían permitido la gente de noticias ir con el equipo de deportes a hacer la cobertura… Yo estaba tan ilusionada con ese proyecto, con viajar a Qatar y de repente un mes antes, después de que ya había hecho la capacitación, que yo ya tenía mi boleto, que yo ya tenía todo listo para Qatar, que me dicen que no voy a poder ir”, relató.

Como era lógico, buscó una respuesta a tan extraña decisión, sobre todo porque había sido tomada a poco del evento deportivo.

“Como que en el momento no capté, pero dije ‘algo está pasando’. Yo hice mi propia investigación y entonces hubo gente clave que me dio a entender quién había tomado la decisión. Lo primero que me dijeron fue que era por un asunto de dinero, pero yo dije ya los presupuestos están aprobados, yo ya tengo mi boleto… Entonces yo sabía que no había sido una situación de dinero y entonces ahí me di cuenta de que a lo mejor yo no formaba parte del nuevo proyecto de la mañana”, explicó.

¿CÓMO TOMÓ “CHIQUIBABY” SU SALIDA DE “HOY DÍA”, PROGRAMA DE TELEMUNDO?

Más allá de haberse ido preparando para su partida, el día que ocurrió los sentimientos encontrados y las lágrimas no faltaron.

“Obviamente el día que me corrieron yo sabía que si me corrían era ese día, porque era el último día que le tocaba a la etapa de ‘Hoy Día’ estar al aire antes de que empezara el mundial, entonces si yo no iba al mundial, si había una oportunidad para dejarnos ir era ese día, entonces no me cayó de sorpresa, pero no te digo que fue algo bonito. A mí sí me pesó porque todavía tenía contrato y sí le tengo mucho cariño a la empresa, pero bueno también entiendo que aprendí mucho”, aseveró.

No obstante, su reflexión es que el balance ha sido más que positivo tras su estancia en Telemundo. “Yo siempre creí que era valiosa para la compañía, fue una compañía que me dio muchísimo, NBC Telemundo me hizo crecer mucho, me dio muchas oportunidades desde que estuve en Los Ángeles, pero también soy consciente de que esto es un mundo cambiante y que a veces estás en equipos donde no formas parte del nuevo rol que ellos quieren y lo entendí”, puntualizó.