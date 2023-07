El martes 11 de julio, “¡Siéntese quien pueda!” inicia una nueva etapa con la llegada del verano. Ahora, el programa de entretenimiento que se emite a la 1 p. m., hora del Este, será conducido por Chiquibaby, quien se encargará de reemplazar a Julián Gil, el conductor principal desde que se estrenó el show por TelevisaUnivision.

Fue el pasado 22 de agosto de 2022 cuando TelevisaUnivision estrenó “¡Siéntese Quien Pueda!”, un programa de entretenimiento encabezado por Julián Gil y un divertido equipo de panelistas que analiza los principales sucesos del espectáculo, música y otros aspectos en América Latina. El espacio televisivo ha ido ganando seguidores y se convirtió en uno de los preferidos de la pantalla chica.

Julián Gil se ha encargado de estar al mando de “¡Siéntese Quien Pueda!” desde su lanzamiento, pero a partir del martes 11 de julio será Chiquibaby la que asuma este rol. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el actor argentino? Aquí te lo contamos.

Julián Gil estaba a cargo de la conducción de “¡Siéntese Quien Pueda!” (Foto: Julián Gil / Instagram)

¿POR QUÉ JULIÁN GIL HA SIDO REEMPLAZADO POR CHIQUIBABY EN “¡SIÉNTESE QUIEN PUEDA!”?

A través de un Instagram Live, Chiquibaby reveló que reemplazará a Julián Gil en el programa “¡Siéntese Quien Pueda!” porque este asumirá nuevos proyectos laborales que lo alejan del espacio de TelevisaUnivision.

“Efectivamente yo estaré tomando el lugar de Julián Gil por ahora, pero por algo muy positivo, por algo muy grande para él, por un proyecto muy, muy padre que él ha venido trabajando mucho tiempo y es algo que a él le llena de mucha emoción también”, explicó.

La conductora mexicana reveló que Julián Gil se involucrará en un nuevo proyecto, del cual no dio detalles. Eso sí, ella le envió los mejores deseos al presentador argentino en el nuevo reto que asumirá en su carrera profesional.

La presentadora vuelve a la televisión, pero esta vez por Univision (Foto: Chiquibaby / Instagram)

“No fue fácil el ceder el lugar por ahora, pero él me dijo que no le gustan las despedidas, porque no es una despedida, él podría regresar en cualquier momento aquí al programa, pero este proyecto le necesita su atención, así que le deseamos todo el éxito del mundo”, agregó.

Chiquibaby también dijo que Julián “es un caballero, me deseó todas las buenas vibras y bueno yo voy a cuidar de su changarro como le dije y vamos a pasarla muy bien”.

CHIQUIBABY, LA NUEVA CONDUCTORA DE “¡SIÉNTESE QUIEN PUEDA!”

En la misma trasmisión en vivo, Chiquibaby se mostró feliz de asumir la conducción de “¡Siéntese Quien Pueda!” a partir del 11 de julio de 2023.

“Estoy feliz. Ya estamos aquí en el estudio de ¡Siéntese quien pueda! alistándonos para el show del día de hoy”, expresó la presentadora mexicana.

“Llegó el verano a ¡Siéntese quien pueda! y me he venido a echarle un poquito de calor, de fogón, bueno de por sí ya hay un montón de gente supertalentosa y superguapa y con mucha fuerza y energía positiva, pero un poquito no le cae nada mal a nadie, entonces aquí estamos”, agregó.