Uno de los protagonistas de “La Herencia” reveló a través de un video en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de piel , enfermedad que le detectaron en plena pandemia y que se animó a revelar a sus seguidores antes las constantes preguntas que le hacían respectos a unas cicatrices que tiene en el pecho. Julián Gil indicó que por ahora el mal está controlado pero concientizó a sus fanáticos a ser cuidadosos con la salud y no dejar de lado los chequeos preventivos.

El artista que da vida a Próspero Millán Rico en “La Herencia”, telenovela que se estrenó a finales de marzo pasado en Las Estrellas, desveló que padece un cáncer de piel, situación que lo ha llevado a tener que ser intervenido quirúrgicamente. El mal se lo detectaron hace más de un año y medio, en pleno auge de la pandemia del coronavirus.

“Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!”, escribió en la descripción de su video en Facebook.

El artista argentino mostró a través de un video cómo ha sido su proceso de recuperación (Foto: Julián Gil TV / Facebook)

¿CÓMO SE ENTERÓ JULIÁN GIL QUE TENÍA CÁNCER DE PIEL?

En el relato de su video en Facebook, Julián Gil cuenta como es que empezó a ver síntomas anormales en su piel. Reveló que al principió detectó un “lunarcito con un poco de relieve”, así que visitó a la dermatóloga endocrinóloga Giselle y esa protuberancia “resultó ser cáncer de piel”.

“Para mí fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada, todo va a estar bien y bueno la cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos”, aseveró.

En las imágenes del video se aprecia cómo fue la operación donde una doctora le extrajo un tejido dañado hasta la curación con al menos seis puntos de sutura y algunos hematomas. Actualmente ya solo se aprecia una cicatriz queloide en tono más claro que su piel.

Julián mostró cómo le fue quedando la cicatriz tras la operación (Foto: Juan Gil / Instagram)

¿QUÉ LE CAUSÓ A JULIÁN GIL CÁNCER DE PIEL?

El artista de 51 años fue autocrítico y reconoció que él provocó su enfermedad al exponerse demasiado al sol. Incluso comentó que sus familiares y amigos cercanos le habían dicho que tenga cuidado con ello, pero él se sentía “inmune”, “un superhéroe”, hasta que le tocó.

“Entiendo que (el desarrollo de cáncer) debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar”, señaló.

El actor enseñó la cicatriz que ahora luce en el pecho tras la intervención quirúrgica (Foto: Juan Gil TV / Facebook)

¿JULIÁN GIL SUPERÓ SU CÁNCER DE PIEL?

Julián Gil expresó que por ahora la situación con su dermis está relativamente controlada, aunque de igual forma continúa en constante chequeo con la oncóloga. “Cada 6 meses debo ir a hacerme chequeos y voy a ir a chequearme el de la nariz, porque la dermatóloga vio algo que no le gustó”, advirtió el actor.

Asimismo, Gil brindó algunos consejos a sus seguidores respecto a cómo disfrutar del sol. “No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar, tómenlo con seriedad”, enfatizó.