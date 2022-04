La nueva telenovela de Televisa, que se estrenó a finales de marzo pasado, viene teniendo muy buena acogida entre sus televidentes, quienes todos los días se prenden a la pantalla para ver los conflictos y diferencias entre los hijos adoptivos de Don Severiano del Monte, entre ellos Sara -interpretada por Michelle Renaud-, en busca de beneficiarse con el testamento de su difunto padre. “La herencia”, como se llama nueva producción mexicana, promete ser un éxito de rating... y ¿accidentes?

Y es que la novela, que se graba en el municipio de Otzolotepec, en el Estado de México, ha tenido que lidiar con impases desde el inicios de sus grabaciones. En febrero pasado, Michelle Renaud sufrió un accidente que la terminó enviando al hospital, en donde le realizaron estudios y exámenes para descartar alguna lesión de gravedad.

Ahora, dos meses después, se conoce que otro actor del reparto estelar se ha visto envuelto en un accidente en plena grabación. Se trata de Emmanuel Palomares, que da vida en la ficción a Simón, uno de los cinco hermanos que Sara tiene y recién conoce cuando dan lectura al testamento de su padre.

El actor natural de Venezuela fue el segundo accidentado durante las grabaciones de "La herencia" (Foto: Emmanuel Palomares / Instagram)

“LA HERENCIA”: ¿QUÉ ACCIDENTE SUFRIÓ EMMANUEL PALOMARES DURANTE LAS GRABACIONES?

Emmanuel Palomares, actor venezolano nacionalizado mexicano, contó en el programa matutino “Hoy”, de Televisa, el accidente que sufrió durante el rodaje del tráiler de la novela, un hecho que afortunadamente no pasó a mayores, como el mismo artista lo confirmó.

“En el tráiler de la novela se ve a Simón, mi personaje, montando sin playera y justo a los pocos segundos, el caballo me dice: ‘ya bájate, mijo’ y me tira al piso”, relató el actor de lo que le sucedió en la producción, que ya se puede ver en Televisa y se estrenará en Univision en una fecha por determinar.

“Por fortuna el animal está entrenado y no pasó a más que el dolor físico”, acotó Palomares, a la vez que ‘disculpó’ al equino porque entiende que como todo ser vivo es susceptible a incomodarse. “Me gusta montar, no es la primera vez que lo hago, ya lo había hecho en una telenovela, pero hay que entender que es un ser vivo, a veces se harta y órale, ya está, entonces me subí de nuevo, lo amansé y me bajé”, explicó.

“LA HERENCIA”: ¿QUÉ ACCIDENTE HABÍA SUFRIDO YA MICHELLE RENAUD DURANTE LAS GRABACIONES?

La actriz de 33 años sufrió un accidente similar con un caballo mientras grababa en febrero pasado, aunque ella sí tuvo que ser llevada al hospital por prevención. CONOCE AQUÍ el relato de la propia Michelle Renaud de cómo ocurrió el incidente.

“La herencia”, que ya entra a su cuarta semana, va de lunes a viernes de 8:30 p.m. a 9:30 p.m. (hora de Ciudad de México) por Televisa.