Como parte de su nuevo papel en la telenovela “La Herencia”, la cual se encuentra en proceso de grabación, la actriz mexicana de 33 años, Michelle Renaud, se vio en la obligación de aprender a montar caballo, sin imaginarse que ese aprendizaje se convertiría en una pesadilla para ella.

Cuando ya se sentía totalmente confiada con el animal, Michelle Renaud sufrió una gran sorpresa que terminó en un peligroso accidente que la dejó muy mal, al extremo de que tuvo que ir a un hospital inmediatamente para ser revisada.

Para suerte suya y de todos sus fanáticos, la artista no tuvo mayores problemas con su caída y terminó ilesa, aunque es consciente de que lo sucedido por haber traído consecuencias para lamentar.

Michelle Renaud participa de las grabaciones de la telenovela "La herencia". (Foto: @TVyNovelasMex)

¿QUÉ PASÓ CON MICHELLE RENAUD?

La actriz sorprendió a sus fanáticos hace algunos días cuando compartió una publicación en su cuenta de Instagram, hablando sobre el accidente que había sufrido cuando se encontraba grabando su nueva telenovela.

“Me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quién manda”, fueron las palabras de Renaud ante lo que estaba viviendo.

Ella siguió dando detalles y reveló que tuvo que irse al hospital a hacerse diversos exámenes para evitar que tenga una lesión interna, pero salió ilesa, aunque con dolor de cuerpo y algunos moretones.

“Me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placa. Les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo vi como que se me venía encima y de la nada algo me jaló abajo del tráiler, para mí fue mi mamá. Y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma”, dijo, dando a entender que su fallecida madre le ayudó.

LA REFLEXIÓN DE MICHELLE RENAUD

Luego del accidente, la actriz rescató lo positivo y la experiencia de todo, así que quiso compartirla con sus seguidores para que lo tomen como una enseñanza frente a cualquier ámbito de sus respectivas vidas.

“Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó él a mí. Y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho, siempre hay que seguir con humildad. En las relaciones o en el trabajo si das por hecho puedes perder todo lo ganado. Por eso sin importar nada todos los días con humildad hay que regar la planta”, añadió.