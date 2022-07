Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, es una de las figuras más reconocidas de la televisión de habla hispana, además de ser la conductora de “Hoy”, el matinal de Telemundo.

Como se recuerda, hace unos meses la presentadora mexicana confirmó en vivo que se encontraba en “la dulce espera”, además de asegurar que ella y su esposo Gerardo López se encontraban emocionados.

Incluso, recientemente, la celeb de México confirmó que será su compañera de programa y amiga personal Adamari López, la madrina de su pequeña hija.

Actriz y conductora agradece a Adamari López por su embarazo. (Foto: Intagram/chiquibabyla)

EL SIGNIFICADO DE “CAPRI BLU”

Sin embargo, aunque todo debe ser felicidad por la llegada de un bebé, en el caso de Himonidis también significó críticas, pues seleccionó un nombre inusual para bautizar a su pequeña: Capri Blu.

“Me esperaba todo tipo de comentarios de que ‘mira se está poniendo gorda’, o sea en el embarazo, yo me esperaría del público todo tipo de comentarios y me han tratado muy bien […], pero cuando di a conocer el nombre de mi bebé fue una explosión de comentarios y yo decía: ‘¿Pero qué tiene de malo el nombre de Capri Blu?”, indicó Stephanie en una transmisión en vivo para la cuenta de Mamás Latinas.

En ese sentido, “Chiquibaby” explicó por qué seleccionó Capri como primer nombre debido a la isla italiana del mar Tirreno.

“Es un lugar muy privilegiado, pero puedes ir y visitarlo. A mí me parece un lugar extraordinario, único, original y yo quiero que mi hija sea alguien diferente, alguien que busque sus sueños, que sea una mujer independiente y la voy a tratar de llevar por ese camino y por eso Capri me pareció un nombre pequeño, un nombre que tenía un sentido original”, comentó.

Del mismo modo, su selección se basó en la necesidad de que sea comprendido y suene igual tanto en español, su idioma materno, como en inglés. “La realidad es que la niña va a vivir aquí y a lo mejor va a convivir con gente de otras culturas”, añadió.

El segundo nombre, aseguró que se debe al color favorito de su esposo, además de que en la isla de Capri se encuentra la Gruta azul.

“Entonces me pareció original, cortito y estamos nosotros encantados con el nombre, pero es por eso, no le copié a Kobe Bryant, ni le copié a Beyoncé”, sentenció.