Con 50 años y una carrera más que destacada en la televisión y el cine, son pocas las cosas que Kate del Castillo no ha conseguido, por lo que la protagonista de las tres temporadas de “La reina del sur”, se prepara para disfrutar de los frutos que su exitosa trayectoria le brinda.

Y es que en más de 30 años de experiencia, la celeb de México sabe lo que es protagonizar diversas producciones, pues a su rol en la telenovela de Telemundo se suman los papeles estelares en “Muchachitas” (1991) o “Bajo la misma piel” (2003), además de llegar a Estados Unidos con series como “American Family” o las películas “Bordertown” y la reciente “Bad Boys for Life”.

Como parte de sus compromisos, hace unos días la artista llegó a la Ciudad de México para ser parte del “NBC Universal Experiencie”, un evento donde la compañía festeja los logros que han obtenido en el año, incluyendo los de Telemundo, cadena unida al conglomerado y del cual Kate es una de las figuras más destacadas.

Kate del Castillo interpreta a Teresa Mendoza en "La reina del sur" (Foto: ReinaDelSurTV / Facebook)

KATE DEL CASTILLO DESCARTA HIJOS Y MATRIMONIO

Fue durante este evento que la actriz confesó uno de los más importantes secretos que guarda en la actualidad: no quiere ser madre de ningún modo.

Como se recuerda, Kate del Castillo ha estado casada en dos oportunidades. La primera fue con el exfutbolista y actual comentarista Luis García en 2004 y, ocho años después, se unió al actor Aarón Díaz en 2012.

Pese a que ambos matrimonios terminaron en separación, la hija de Eric del Castillo se dio una nueva oportunidad en el amor hace unos años, cuando inició una relación sentimental con el director de fotografía Edgar Bahena, la cual, pese a mostrarse muy sólida, no llegaría al altar, según explicó.

“No, imagínate a mi edad ya casarme otra vez, ya sería el colmo”, indicó en relación a lo expresado por su padre días atrás, cuando aseguró que le encantaría que su hija lo convierta en abuelo.

Sobre la posibilidad de adoptar, una opción que algunas mujeres que bordean los 50 años, al igual que Kate, consideran para tener un hijo, la actriz también la descartó con una expresión tajante.

“¿Que adoptara qué? ¿Un perrito? Ay, no. Si no quise tener uno propio, ¿qué voy a estar teniendo de alguien más? ¡No! Soy buena onda, pero no tanto”, añadió.