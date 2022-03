Kate del Castillo, recordada por haber interpretado a Teresa Mendoza en “La reina del sur”, deja sorprendidos a sus millones de fanáticos en las redes sociales debido a su apariencia envidiable que se mantiene de infarto por más que ya tenga 49 años, una edad importante, la cual no le ha sido obstáculo en nada.

Esa figura que resalta en cada fotografía o video que publica no es de gratis pues detrás de todo lo que se ve hay un trabajo persistente que no siempre es mostrado a todos, pero que es importante de resaltar no solo por el hecho de verse bien, sino por tener toda esa energía y empeño para conseguir los resultados deseados.

Kate del Castillo reaparece en sus redes sociales tras ser vinculada con Joaquín \"El Chapo\" Guzmán.(Foto: Getty Images)

EL SECRETO DE KATE DEL CASTILLO PARA LUCIR ESPECTACULAR

Con 49 años de edad, Kate del Castillo se muestra con un cuerpo en el que resalta su musculatura y todo se debe a un trabajo especializado que ha venido realizando de la mano con un preparador físico personal, quien ha tenido la misión de guiar a la actriz en este duro proceso.

‘Alex Fit Box’, como se hace llamar el entrenador, publicó en su cuenta de Instagram un ideo en el que la artista mexicana realiza una serie de exigentes ejercicios.

De inmediato, muchas personas aseguraron que ese trabajo era muy fuerte y demandaba de mucha exigencia, así que no era apto para todos. Además, es algo que no solo requiere fuerza física, sino mental.

“A una semana de terminar estos 8 meses de preparación del personaje. Acá les entrego a Teresa Mendoza, ‘La reina del sur 3′″, escribió el preparador físico.

EL SIGUIENTE PROYECTO DE KATE DEL CASTILLO

Con mucha alegría, la actriz mexicana reveló en sus redes sociales que regresó a trabajar en su país con una producción de la mano de Endemol. En aquella publicación mostró el guion que recibió para iniciar las grabaciones, en el que también se ve el nombre de esta nueva apuesta.

El nuevo proyecto de la artista de 49 años es “The Beautifull Lie”, donde le daría vida a una clavadista mexicana y estrella en su país que se enamora de un joven músico.