Pepe Aguilar se puede dar el lujo de decir que dos de sus cuatro hijos están siguiendo los mismos pasos que él, teniendo una carrera muy prometedora en la música mexicana. Leonardo y Ángela están enfocados en mantenerse en lo más alto del espectáculo y para ello no debe haber nada que los distraiga.

MÁS INFORMACIÓN: Pepe Aguilar alista una serie sobre su familia

La planificación que toda la Dinastía Aguilar se ha puesto con la finalidad de alcanzar los objetivos deseados demanda mucho esfuerzo y perseverancia, así que no es nada raro que el padre no quiera que nada afecte a sus hijos y sus sueños.

Es por ello que en una reciente entrevista tuvo una pintoresca reacción cuando le preguntaron si le gustaría que alguno de sus pequeños lo convierta en abuelo en un futuro no muy lejano.

El artista mexicano habló sobre la posibilidad de que sus hijos lo conviertan en abuelo (Foto: Pepe Aguilar / Instagram)

LA REACCIÓN DE PEPE AGUILAR ANTE LA POSIBILIDAD DE SER ABUELO

En una conversación con el programa “Despierta América”, el intérprete mexicano fue preguntado ante una posibilidad que se convierta en abuelo. Como era de esperarse, emitió una respuesta negativa de manera peculiar.

“Que la boca se te haga chicharrón, en ese momento no sé ni que es esa palabra”, fueron sus primeras palabras al respecto, causando la risa entre él y el entrevistado.

Del mismo modo, dejó en claro que esas cosas simplemente sucederán y que será una decisión netamente de sus hijos, la cual tendrá que respetar cuando llegue ese momento.

“Lo que va a suceder, sucederá. Entonces en el momento que ellos quieran dar ese paso no me van a preguntar, ni el novio ni la novia me va a decir”, añadió Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar quiere ser abuelo? pic.twitter.com/t1OwJxqYPm — Lo + viral (@VideosVirales69) March 4, 2022

LOS HIJOS DE PEPE AGUILAR

El cantante de rancheras ha tenido cuatro hijos a lo largo de los años y, actualmente, todos ya alcanzaron la mayoría de edad. Los nombres de los herederos y su música son: José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela.

Casualmente, estos dos últimos son quienes se han inclinado a seguir los pasos de su padre, quien los está apoyando muchísimo con el objetivo de seguir acumulando éxito.

Y es que no hay nadie mejor que él para saber qué se debe hacer o que no en esta carrera, en la que es todo un consagrado en México y varios países.

¿CUÁNTO COBRA ÁNGELA AGUILAR POR UN CONCIERTO PRIVADO?

Con tres discos como solista y dos premios en su haber, la cantante cobra la cifra de 74.8 mil dólares por un concierto privado, de acuerdo a lo expresado por el canal en YouTube Regional Mix. Si en caso el interesado quisiera que la intérprete de “En realidad” se presentara junto a su padre, Pepe Águilar, esa suma ascendería a 250 mil dólares. MÁS DETALLES AQUÍ.