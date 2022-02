Por más que Ángela Aguilar se haya consagrado como artista revelación femenina en los Premios Lo Nuestro o que recientemente diera un concierto en solitario en Ciudad de México con un lleno total, esto es solo el inicio. La cantante mexicana de unicamente18 años tiene todo un camino por delante y la mira la tiene puesta en el futuro y en todos los sueños que quiere cumplir.

Sin importarle la corta edad, la hija de Pepe Aguilar, quien ya se ganó un nombre en el género regional mexicano, tiene en mente muchos objetivos que quiere cumplir con el pasar de los años, pero al mismo tiempo es consciente que ello no se va a realizar de manera automática, sino que requiere de mucho trabajo de su parte.

En una entrevista con El Universal, la artista habló de forma abierta sobre cada uno de los pasos que quiere emprender a lo largo de este camino que ha empezado hace poco, aunque pareciera que ya es toda una artista consagrada debido a todo lo que ha conseguido en tan poco tiempo.

La artista de 18 años sabe qué es lo que quiere, así que se ha trazado una serie de objetivos (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

REPRESENTAR A LA MUJER MEXICANA

Ángela Aguilar la tiene clara respecto a los estereotipos que tiene la sociedad en todo el mundo en cuanto a la belleza, por lo que quiere acabar con ellos, en especial en la cultura mexicana pues ha visto, desde niña, que se tiene un pensamiento que pretende ser el ideal en la apariencia femenina.

Como mujer empoderada, quiere ser una de las que representa con mucho orgullo sus orígenes y así lograr que cada una de las féminas del mundo se sienta feliz con lo que representa.

“Las mujeres mexicanas representamos distintos tipos de belleza y nos sentimos orgullosas. Yo, siendo mexicana y estadounidense, con doble nacionalidad, soy parte esos dos mundos. Cuando yo crecí nunca vi una Barbie que luciera como yo. Me ayuda a que las niñas que me ven sepan que hay distintos tipos de belleza”, fueron algunas de sus palabras.

LOGRAR QUE MÁS MUJERES CANTEN REGIONAL MEXICANO

Por más que ella y su prima Majo Aguilar están ingresando al género regional de México, ese rubro sigue dominado por los hombres y muestra de ello es lo que se ve en los medios de comunicación y en las nominaciones de las diferentes premiaciones, así que Ángela sueña con que más mujeres sigan sus mismos pasos.

“Es un género dominado por hombres y es importante tener representación en todos los lugares, siempre debería de haber igualdad. Si algo he aprendido y me he puesto como tarea es invitar a más jóvenes mujeres a cantar este género, a que se animen”, comentó.

SEGUIR LOS PASOS DE SU ABUELA

Con el objetivo de potenciar su carrera como artista y también para honrar el recuerdo de su abuela, Flor Silvestre, Ángela está recibiendo clases de actuación, las cuales podrían dar buenos frutos en un futuro no muy lejano.

¿Será que en algún tiempo la pequeña cantante también se convierta en protagonista de alguna telenovela? Solo será cuestión de tiempo para ver qué es lo que el destino tiene para ella.

La fallecida Flor Silvestre es la abuela e inspiración en la carrera de Ángela Aguilar.

HONRAR EL LEGADO DE SU FAMILIA

Ángela es parte de la tercera generación de la Dinastía Aguilar, por lo que está dentro del ambiente artístico desde que nación y tiene muy claro que lo principal de todo es honrar todo lo que su familia ha ido consiguiendo en México desde hace muchos años, aunque ella ha innovado un poco.

“He buscado una manera de honrar el legado de la familia y agregar lo mío, lo que mi generación trae, sentirme cómoda al sacar un producto que lleva mi apellido, pero acompañada de mi identidad artística”, indicó la joven.