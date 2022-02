Ángela Aguilar puede ser el talento que mayor proyección tenga en la música en estos momentos en todo México, por lo que su profesionalismo y fama se evidencian con cada presentación que realiza, ya sea en un concierto, en una entrevista o en sus videoclips, pero lo que muy pocos saben es qué hay detrás de todo eso.

Así como otros artistas, incluyendo los de talla internacional, la mexicana de 18 años tiene algunas costumbres o rituales que ejecuta antes de presentar su talento ante sus fanáticos. Sin embargo, lo que ella hace ha asombrado a miles de personas pues no es algo muy común.

Ángela habló fuertemente sobre el rompimiento de sus colegas (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿QUÉ HACE ÁNGELA AGUILAR ANTES DE SUBIRSE A UN ESCENARIO?

Antes de su presentación en la Arena Ciudad de México el pasado viernes 18 de febrero, la artista tuvo una entrevista con Maxine Woodside y There Soto, en la que habló de muchas cosas, sobresaliendo su extraño ritual antes de dar un recital frente a miles de personas.

Lo primero que reconoció es que ese día no hace absolutamente nada para guardar fuerzas y concentrarse para la noche. Es más, aseguró que come con varias horas de anticipación para estar preparada, lo cual demuestra su profesionalismo.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, indicó.

Pero lo que más despertó la sorpresa de los que no conocían este detalle, es que Ángela se va a una esquina minutos antes y espera que nadie la moleste, como si estuviera castigada en la escuela.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, detalló.

¿ÁNGELA AGUILAR TIENE NOVIO?

La heredera de la familia Aguilar reveló uno de sus secretos que casi nadie conocía y tiene que ver con su situación sentimental. Esto ocurrió durante una entrevista para Univisión con el periodista David Valadez.

Para sorpresa de muchos, Ángela Aguilar confesó estar “súper enamorada”. Si bien esta respuesta sorprendió a todos, ella fue clara en precisar que está enamorada de la vida y de su música debido a que por ahora ha decidido enfocarse únicamente en su carrera musical.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE ÁNGELA AGUILAR?

Ángela Aguilar nació un 8 de octubre de 2003 en Los Angeles, Estados Unidos, por lo que, hasta la fecha, tiene cumplidos 18 años. Esta joven cantante, pese a su corta edad, ya tiene varios éxitos impregnados en el gusto de los mexicanos y también en diversos países del mundo. Por si ello fuera poco, en las plataformas digitales acumula millones de reproducciones.