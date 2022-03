Ángela Aguilar es una de las cantantes del género regional mexicano más reconocidas de la última década. Con tan solo 18 años, la hija de Pepe Aguilar se ha abierto camino en la industria musical, llegando a cautivar a millones de oyentes con temas como “En Realidad”, “La llorona” y “Tu sangre en mi cuerpo”.

La nacida en California, Estados Unidos, ha estado inmersa en las giras musicales de su familia desde que era una niña. Es así como ha absorbido todo el talento de su progenitor y su hermano Leonardo, quienes al igual que ella triunfan con la música.

Hace 10 años, Ángela lanzó su primer álbum “Nueva Tradición” junto a Leonardo Aguilar, bajo la producción de Manuel Cazares. Este proyecto tuvo gran éxito en diversos países como México y Estados Unidos, lo que la ayudó a posicionar su carrera.

Ángela lanzó su primer álbum “Nueva Tradición” junto a su hermano, Leonardo Aguilar (Foto: Ángela Aguilar / Facebook)

¿CUÁNTO COBRA ÁNGELA AGUILAR POR UN CONCIERTO PRIVADO?

Con tres discos como solista y dos premios en su haber, la cantante cobra la cifra de 74.8 mil dólares por un concierto privado, de acuerdo a lo expresado por el canal en YouTube Regional Mix. Si en caso el interesado quisiera que la intérprete de “En realidad” se presentara junto a su padre, Pepe Águilar, esa suma ascendería a 250 mil dólares.

¿QUÉ HACE ÁNGELA AGUILAR ANTES DE SUBIRSE A UN ESCENARIO?

Antes de su presentación en la Arena Ciudad de México el pasado viernes 18 de febrero, la artista tuvo una entrevista con Maxine Woodside y There Soto, en la que habló de muchas cosas, sobresaliendo su extraño ritual antes de dar un recital frente a miles de personas.

Lo primero que reconoció es que ese día no hace absolutamente nada para guardar fuerzas y concentrarse para la noche. Es más, aseguró que come con varias horas de anticipación para estar preparada, lo cual demuestra su profesionalismo.

Pero lo que más despertó la sorpresa de los que no conocían este detalle, es que Ángela se va a una esquina minutos antes y espera que nadie la moleste, como si estuviera castigada en la escuela.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, detalló.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS VESTIDOS DE ÁNGELA AGUILAR?

Aunque a primera vista parecen ser confecciones de primer nivel y con diseños artísticos, no se puede hablar sobre un costo exacto de los mismos, según lo que la propia Ángela lo ha manifestado.

La cantante de solo 18 años reveló que no conoce la cantidad exacta que se invierte en sus trajes pues son gastos del show que ella no maneja con muchos detalles, sí que sería imposible hablar de una cantidad de dinero.

Sin embargo, se cree que el costo no sería nada barato, teniendo en cuesta lo hermosos que son esos vestidos.