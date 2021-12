Desde hace algunos años Ángela Aguilar, hija del famoso cantante José Antonio Aguilar Jiménez, también conocido como ‘Pepe Aguilar’, ha logrado conquistar a miles de sus fanáticos a través de sus canciones y ellos le han mostrado su total apoyo y admiración. En una entrevista la joven respondió algunas preguntas sobre su vida sentimental y la respuesta sorprendió a más de uno.

Actualmente, Ángela Aguilar es considerada como una de las máximas representantes de la música regional en México y, hace poco, también realizó una buena producción musical junto a reconocidos cantants como Jesse y Joy.

Fue el 2 de marzo del 2018 cuando la menor de la dinastía Aguilar estrenó su primer álbum como solista llamado “Primero soy mexicana”, título inspirado en la primera película de su abuela Flor Silvestre. Sin embargo, desde mucho antes empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música acompañando a su padre en varios conciertos.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce si realmente Ángela Aguilar no se lleva bien con su prima Majo

Cantante Ángela Aguilar lanzó su nueva canción Ella qué te dio.

Fue así que poco a poco fue realizando distintas producciones musicales que le ayudaron a continuar triunfando sobre los escenarios. En su Instagram, la cantante tiene más de siete millones de seguidores quienes se mantienen a la expectativa de los proyectos y nuevos trabajos musicales de la menor de la dinastía Aguilar.

Por otro lado, Ángela Aguilar siempre ha sido muy reservada respecto su vida sentimental, pero la artista mexicana decidió romper el silencio y dar detalles de qué es lo que piensa sobre las relaciones amorosas.

¿ÁNGELA AGUILAR TIENE NOVIO?

La heredera de la familia Aguilar reveló uno de sus secretos que casi nadie conocía y tiene que ver con su situación sentimental. Esto ocurrió durante una entrevista para Univisión con el periodista David Valadez.

Para sorpresa de muchos, Ángela Aguilar confesó estar “súper enamorada”. Si bien esta respuesta sorprendió a todos, ella fue clara en precisar que está enamorada de la vida y de su música debido a que por ahora ha decidido enfocarse únicamente en su carrera musical.

Ángela Aguilar Álvarez nació el 8 de octubre de 2003.

También indicó que actualmente no ha pensado en dar mayores detalles respecto a su vida amorosa.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, expresó en una entrevista con el programa hoy dia.

ÁNGELA AGUILAR RECIBIÓ SU TERCERA DOSIS CONTRA EL COVID-19

El último miércoles 8 de diciembre la cantante Ángela Aguilar también recibió su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y está lista para realizar su gira como solista llamada “Mexicana enamorada” en el 2022.

“Me siento como superman, literal, tranquila, estoy bien. Más para que no se cierren otra vez las ciudades y venir a cantarles”, precisó en entrevista .