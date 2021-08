Con sólo 17 años, Ángela Aguilar está brillando con luz propia gracias a su innegable talento, heredado de su abuelo Antonio Aguilar, “El Charro de México”, y de su padre Pepe Aguilar. Su historia en la industria musical inició en 2012, cuando aún era una niña y lanzó junto a su hermano Leonardo “Nueva tradición”.

Cuatro años después, participó en el festival “100 Mujeres de BBC”, donde, ya convertida en una adolescente, dijo que esperaba ver a más mujeres incursionar en el mundo del canto. A partir de 2018, comenzó a acompañar a su padre y hermano en sus giras, y al poco tiempo, en marzo de ese mismo año, lanzó su primer álbum en solitario “Primero soy mexicana”, título inspirado en la primera película de su abuela Flor Silvestre, el cual fue producido por su progenitor.

A partir de ese momento, su carrera despegó y comenzó a cosechar éxitos que le han permitido engreírse y disfrutar de muchos lujos. Su popularidad ha crecido en redes sociales y solamente en su cuenta de Instagram cuenta con más de seis millones de seguidores. Precisamente en este espacio, la joven muestra su día a día y recibe miles de likes a sus publicaciones, convirtiéndose en toda una celebridad.

Quienes sigue a la menor de la Dinastía Aguilar están pendientes de todo lo que hace y dice, además de fijarse en su forma de vestir, por lo que muchos tratan de imitarla. Debido a la curiosidad que ha despertado sus atuendos, te contamos cuánto invierte en ellos.

La joven junto a su padre Pepe Aguilar. (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿CUÁNTO CUESTA VESTIRSE COMO ÁNGELA AGUILAR?

A raíz de que la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en un ícono de la moda para muchas jovencitas y niñas que quieren lucir como ella, te damos a conocer cuánto invierte en algunas de sus prendas y accesorios.

En una de sus publicaciones, Ángela Aguilar viste un croptop amarillo y negro con toques blancos de Versace, que costó nada más y nada menos que 19 mil 800 pesos mexicanos (US$ 995).

La joven con su croptop. (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

En otras oportunidades, la adolescente subió fotos con diversos outfit luciendo un par de botas negras, las cuales hay en tiendas en línea que tienen un precio de 3.000 pesos (US$ 150), publicó El heraldo de México.

La joven luciendo sus botas negras. (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

En uno de sus viajes a Europa lució un bucket hat, que cuesta entre US$ 495 y US$ 573. Sin duda alguna, la muchacha sí que no escatima en gastos para verse bien.