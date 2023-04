Luego de su separación en 2021, tras más de una década de romance, Adamari López y Toni Costa decidieron mantener una buena relación por la pequeña Alaïa, su única hija, quien nació en 2015 y hace unos días celebró sus ocho años.

Luego de su ruptura, mientras el bailarín español se dio una nueva oportunidad al lado de la influencer texana Evelyn Beltrán, mientras que la conductora de “Hoy Día” optó por mantenerse en su rol como madre, compartiendo varios momentos con su hija, como las vacaciones en crucero o una sesión de fotos por Navidad.

Y es que pese a la separación, ninguno de los dos se ha pronunciado en contra del otro, como la defensa de Toni Costa luego de las críticas de Niurka Marcos o las recientes declaraciones de “La Chaparrita de Oro” sobre los lazos entre su hija y el instructor de zumba.

Adamari López es muy unida a su hija Alaïa, a quien tuvo con Toni Costa y con quien vive sola junto a ella en Miami (Foto: Adamari López / Instagram)

LAS CUALIDADES DE ALAÏA, LA HIJA DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA

En conversación con Mezcal TV, Adamari López destacó el gran corazón de su hija que evita dañar al prójimo, además de resaltar el gran parecido que tiene con sus famosos padres.

“Estaba hablando los otros días con Toni en la mañana, por teléfono, porque me tocó a mí llevarla a la escuela, y estábamos hablando de cosas de la niña, y terminamos bromeando que hay una característica en específico, en términos de sentimientos y de que a lo mejor a veces le cuesta expresar ciertas cosas”, comentó.

Pese a sus problemas para expresar algunos sentimientos, algo propio en niños de su edad, la pequeña reconoce muchas de las situaciones y evita ofender a las personas con las que conversa.

“La tiene de los dos, porque a veces por temor a lastimar o a no ofender a alguien, los dos callamos muchas cosas y la niña heredó eso mismo de los dos”, explicó.

Pese a esto y a sus cortos 8 años, Alaïa “es una niña de buen corazón”, algo que heredó de sus padres, tal como agregó Adamari.

“Tiene buen carácter. Creo que tiene muchas cosas de los dos, tiene muchos gestos de él, otros míos, es el complemento perfecto de los dos”, añadió.

Del mismo modo, la presentadora destacó que la joven tiene las mejores cosas tanto de ella como del bailarín español

“Si tú la paras al lado del papá es igualita a él, pero también si la paras al lado mío se parece muchísimo a mí, así que tiene la ventaja de que tiene lo mejor de los dos”, afirmó.

Alaïa es la única hija de Adamari López y Toni Costa (Foto: Adamari López / Instagram)

LAS ACTIVIDADES DE ADAMARI LÓPEZ Y ALAÏA

En más de una ocasión, Adamari López ha presumido su buena relación con la pequeña Alaïa, compartiendo vacaciones, cenas y otros momentos divertidos, los cuales la conductora muestra en sus redes sociales.

“Bueno, nos fuimos a esquiar y te digo, tiene muchas habilidades para el deporte y ha salido muy buena esquiadora. Yo obviamente llevo más tiempo que ella esquiando, pero ella esquía mejor que yo”, comentó Adamari

Del mismo modo, apuntó que la menor suele desafiar a su madre con los nuevos logros que esta consigue.

“Ella me reta a mí a ir por unas montañas que yo no he ido y como ella va, yo voy detrás de ella adonde sea que ella vaya, así que me arriesgo por ella”, sentenció.