Para nadie es un secreto que Adamari López se ha colocado como una de las figuras más populares en América Latina, abriéndose paso como actriz en producciones como “Amigas y rivales” o “Gata Salvaje”, a las cuales sumó su experiencia en la conducción de “Hoy Día”.

Y es que, como se recuerda, la cadena hispana dispuso la reestructuración del matinal, separando a figuras como su amiga Chiquibaby y brindándole a la celeb de Estados Unidos nuevos compañeros, como Daniel Arenas o Andrea Meza, con quienes ya protagonizó tensos momentos.

Pese a estos cambios, la exnovia de Toni Costa se ha mantenido como una de las referentes de la señal, participando en segmentos con motivos del mundial en el que reveló lo que más le gusta y odia.

La conductora puertorriqueña cuenta con varios millones de seguidores en redes sociales (Foto: Adamari López / Facebook)

LA RUTINA DE ADAMARI LÓPEZ

Del mismo modo, “La chaparrita de oro” es también muy popular en redes sociales, donde acumula más de 8,2 millones de seguidores, con quienes comparte sus actividades, proyectos y algunos controversiales videos.

Fue precisamente a través de su cuenta en Facebook que Adamari reveló que luego de las fiestas navideñas, donde disfrutó de una cena con detalles de su natal Puerto Rico, no ha retomado el ejercicio de la manera comprometida que mostró en los meses anteriores.

Debido a esto, en los últimos días la actriz ha buscado retomar sus rutinas y superar “la flojera” que la venció, reiniciando sus actividades, sin esperar de que no terminaría de la mejor forma: “me duele hasta el pelo”.

“Acabo de montarme en el carro y me tiembla todo, me duelen los brazos, me duelen las piernas, es como volver a empezar otra vez, dejar como mucho un mes el entrenar, cuesta muchísimo trabajo y pasa factura en el cuerpo, estoy que no quiero volver mañana, pero tengo que volver porque tengo que volver a crear esa resistencia y esa disciplina, y volver a entrenar todos los días”, indicó la puertorriqueña.

Según indicó Adamari, en la actualidad se encuentra comprometida con su entrenamiento, algo que busca mantener y no volver a alejarse del camino saludable.

“Ahora cuenta la disciplina y el empeño que yo le ponga para lograr este objetivo de vida saludable que quiero seguir teniendo, si me pongo excusas, puedo volver a donde estaba antes y eso es algo que no quiero”, explicó.

Del mismo modo, y pese a admitir que le “tiemblan las manos” y sentirse “fatal”, pidió a sus seguidores que no la dejen sola en su compromiso con el entrenamiento.

“Vamos a motivarnos mucho. Feliz de lograrlo otra vez y de estar enfocada”, concluyó.