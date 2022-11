Desde su primera edición en 2021, en la cual se coronó como ganadora Alicia Machado, “La casa de los famosos” se convirtió en uno de los programas más controversiales y populares de Telemundo, permitiéndole a la cadena hispana en Estados Unidos liderar las audiencias.

Fue debido a la gran aceptación del reality que la señal apostó por una segunda temporada, la cual incluyó a personajes como Niurka Marcos o Toni Costa, los cuales, pese a perfilarse como los favoritos, no pudieron con Ivonne Montero, que se llevó el gran premio del programa de Telemundo.

Con esos antecedentes, solo era cuestión de tiempo para que la señal latina en Estados Unidos confirme una tercera temporada de “La casa de los famosos”, cuyos integrantes se han ido confirmando en los últimos meses, como La tigresa del oriente o Ninel Conde.

La conductora puertorriqueña se encuentra al frente de "Hoy Día" tras la salida de Chiquibaby (Foto: Adamari López / Instagram)

ADAMARI LÓPEZ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Pese a ofrecer un jugoso premio de 200 mil dólares, existen figuras que han rechazado la propuesta de la cadena, como Laura Flores y, recientemente, Adamari López.

Hace unos días, Christian Zuárez, exnovio de Laura Bozzo, compartió una imagen en la que incluía a los posibles participantes de la temporada, entre los que se encuentra la conductora de “Hoy Día”, el programa de Telemundo del que fue separada Stephanie Himonidis “Chiquibaby”.

Sorprendida por la respuesta, la modelo indicaría: “¡No! La respuesta es que absolutamente no. No solo no la convocó Telemundo para formar parte, sino que ella tampoco lo aceptaría, pues no estaría dentro de sus opciones de trabajo”.

Con esto, la exintegrante de “Amigas y Rivales” dejó en claro que no planea alejarse de Alaïa, con quien estuvo durante toda la estancia de Toni Costa en la segunda temporada, donde el bailarín español llegó a la gran final.

Del mismo modo, pese a no unirse a la tercera temporada, Adamari será clave en los sucesos de la nueva entrega, pues “Hoy Día” es uno de los programas que más se enfoca en el show, repasando los mejores momentos y situaciones.

LOS PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″

Hasta el momento, la cadena no ha anunciado de manera oficial a sus integrantes, pero se espera que esta ocurra el próximo martes durante la ronda de anuncios del mes y que adelantará proyectos del 2023.

Del mismo modo, hay algunos miembros que se han filtrado, como Cristian Zuarez, Bobby Larios y Sebastián Caicedo, quienes son exparejas de Laura Bozzo, Niurka Marcos y Carmen Villalobos, respectivamente.