La segunda temporada de “La casa de los famosos” fue un éxito total de audiencia, pues reunió a polémicos personajes de la televisión mexicana, quienes lucharon por más de tres meses para llegar a la gran final del programa de Telemundo y llevarse los 200 mil dólares.

Si bien el gran premio lo conseguiría Ivonne Montero, el reality dejó momentos polémicos, como las peleas entre Laura Bozzo y Niurka Markos, las revelaciones de Toni Costa sobre su relación con Adamari López o la relación entre Ivonne Montero y Nacho Cassano.

Debido a esto, la cadena hispana en Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados y ya empezó a planificar la tercera temporada del reality de convivencia que se colocó como el más visto de Telemundo en el año.

Ivonne Montero y Salvador Zerboni fueron los dos finalistas de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”

Cabe destacar de que Telemundo no ha confirmado ni en sus redes sociales ni en un comunicado quiénes serán los nuevos participantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

No obstante, existen algunos personajes que ya confirmaron su presencia en el reality, mientras que en otros casos solo se trata de especulación de los medios o información filtrada pero no confirmada.

La Tigresa del Oriente

A través de su cuenta de Instagram, Juana Judith Bustos, más conocida como “La Tigresa del Oriente”, confirmó que será parte de “La Casa de los Famosos 3″.

La cantante peruana, cuyas canciones poseen un récord de visitas en YouTube, tomará la posta de Laura Bozzo, quien fue incluida en la segunda edición del programa.

Alfredo Adame

El polémico actor y candidato a diputado confirmó en sus redes sociales que será parte de la tercera temporada, siendo uno de los primeros en anunciar su ingreso.

Adame no solo es famoso por su carrera artística, sino también por sus altercados físicos con personajes como Oskarín y el abogado de Carlos Trejo. Del mismo modo, meses atrás se coronó como el ganador del reality “Soy famoso ¡Sácame de aquí!”

Alfredo Adame confirmó su participación en "La casa de los famosos" (Foto: Adamereacciona / Instagram)

Laura Flores

La veterana actriz de telenovelas ha sido considerada por Telemundo para la tercera temporada, por lo que le extendieron una propuesta, la cual aún no ha aceptado ni rechazado.

“Ya me invitaron, ya me dijeron que si aceptaría ir a la siguiente temporada... no creo, si me llegan al precio”, comentó la actriz, además de asegurar que no le gusta la polémica, por lo que no sería una gran atracción del programa.

Laura Flores se encuentra evaluando su participación en "La casa de los famosos" (Foto: Laura Flores/Instagram)

OTROS POSIBLES PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

De acuerdo con La Portada, además de los mencionados, también ingresarán al reality de Telemundo los actores Laura Flores, Poncho de Nigris, Ninel Conde, Cristian Zuárez y Frida Sofía.

Los Confirmados para la casa de los famosos tercera temporada. pic.twitter.com/op2bqQkHIc — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) September 1, 2022

Por su parte, en el video compartido por “La Tigresa del Oriente” se desliza la posibilidad de que Cristian Castro, Javier Ceriane, Laura Zapata, Eleazar Gómez, Eduardo Yáñez, Christian Chávez, entre otros, puedan completar la nómina.