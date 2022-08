La última entrega de “La casa de los famosos” reunió a grandes personalidades del espectáculo, los cuales compitieron por llevarse los 200 mil dólares, algo que conseguiría Ivonne Montero en la gran final del programa de Telemundo.

Sin embargo, aunque personajes como Laura Bozzo y Niurka Markos se robaron las cámaras debido a su explosiva relación con sus compañeros, fueron artistas como Daniella Navarro, Nacho Casano y Salvador Zerboni quienes llamaron la atención del público.

Precisamente, este último se convirtió en el “villano” de “La casa de los famosos”, protagonizando tensos momentos con personajes como Toni Costa e Ivonne Montero, y llegando a la gran final del reality.

Salvador Zerboni y Laura Bozzo dentro de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

SALVADOR ZERBONI EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Recientemente, la celeb de México se presentó en “Hoy”, donde reveló detalles de su participación en el programa de Telemundo y se mostró galante con las presentadoras Adamari López y Stephanie Himonidis “Chiquibaby”.

“Lo mejor fue conocerme más a mí, definitivamente, y aguantarme más”, reflexionó el intérprete de Ramiro Vargas “El Ratas” en “La reina del Sur”.

Del mismo modo, el actor de 43 años admitió que, en su opinión, lo peor fue el mismo.

“Y no entré a competir con nadie, el peor enemigo que tenía era yo mismo. Eso creo que hizo que llegara tan lejos”, comentó.

Salvador Zerboni protagonizó varias polémicas en "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

Zerboni, quien protagonizó polémicas con algunos de sus compañeros, confesó que en su participación este se enfocó en ser natural y no en realizar alguna estrategia.

“Fui yo, desde que entré dije ‘vamos a ser iguales todos’. Y bueno, si fuera el actor, estaría tres metros bajo tierra o narcotraficantes como los papeles que he expresado. Pero fue el Zerboni que tiene algo de villano”, admitió.

Sin embargo, el actor también aseguró sentirse orgulloso, pues ha conseguido “conquistar demonios y quitar sus errores”, añadió.

Finalmente, el actor aclaró que no se arrepiente de nada. “Al contrario, el mejor personaje que tengo soy yo y me quedo satisfecho con lo que hice. ¿Volvería a entrar? Nunca digas nunca, pero ahorita no, espérame tantito”, sentenció.