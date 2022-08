Aunque la segunda temporada de “La casa de los famosos” ya llegó a su fin, el pasado 8 de agosto, sus integrantes siguen dando de qué hablar. Uno de ellos es Salvador Zerboni, quién quedó como segundo finalista del reality show de Telemundo, tras perder frente a Ivonne Montero, la gran ganadora del programa.

Salvador Zerboni se convirtió en uno de los favoritos de “La casa de los famosos 2″ logrando llegar hasta la gran final, sin embargo no pudo ganar el premio mayor de 200 mil dólares. Aunque no se hizo de la corona, la celeb de México se llevó consigo varios recuerdos y anécdotas que vivió dentro de la famosa casa.

Durante los cuatro meses de competencia, a Salvador Zerboni se le relacionó sentimentalmente con Daniella Navarro. En varias ocasiones fueron captados juntos en situaciones comprometedoras, dándose besos y caricias. Pero, ahora, tras estar afuera de “La casa de los famosos 2″, ¿qué ha dicho el actor mexicano sobre la venezolana? Aquí te lo contamos.

Nacho Casano y Daniella Navarro tienen un romance tras el final de “La casa de los famosos 2” (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DIJO SALVADOR ZERBONI SOBRE EL ROMANCE ENTRE DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO?

Durante su aparición en el programa “La mesa caliente” (Telemundo), Salvador Zerboni opinó sobre el romance de Daniella Navarro y Nacho Casano, el cual continúa vigente fuera de las paredes de “La casa de los famosos 2″.

Salvador Zerboni afirmó que Daniella Navarro se le insinuó “un par de veces” dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. “Todo está grabado”, aseguró.

“Dani, muy linda, se me insinuó un par de veces. Una mujer espectacular, por cierto, que le mando muchos saludos. Simplemente yo siempre la vi como una amiga y ese día de la paella, cuando hice mi primera paella, vino una propuesta indecorosa”, contó el actor mexicano.

En ese sentido, Salvador Zerboni señaló que lo que dice es cierto porque todo está grabado por las cámaras de Telemundo. Así que pidió que se revisaran las grabaciones.

“Me gustaría que para que no quedara en boca ni suposiciones hicieran un research y busquen ustedes ahí la propuesta indecorosa porque va a estar buenísimo y está excelente para una mesa caliente, muy divertido porque al final ya se quedó con su premio de consolación”, agregó.

DANIELLA NAVARRO LE RESPONDE A SALVADOR ZERBONI POR CUESTIONAR SU ROMANCE CON NACHO CASANO

Luego de que Salvador Zerboni dijo que Nacho Casano era “su premio de consolación”, Daniella Navarro salió a responderle al actor mexicano y fue muy contundente con su mensaje a través de las redes sociales.

“No me interesa nada de esa gente, yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y trabajando en mejorar; en cambio algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado. […] Hagan lo que hagan, inventen lo que quieran y cuando tengan pelotas de decirme a mí las cosas en la cara hablamos. Y dejen de estar mandando mensajes para verme, que si yo fuera tan mala como quieren decir no me mandarían a buscar”, comenzó escribiendo la venezolana en sus historias de Instagram.

Pero eso no fue todo, Daniella Navarro siguió con su mensaje en clara respuesta a Salvador Zerboni:”Ojalá algún día tenga las pelotas y me lo diga en mi cara. Ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata. Y si van a poner cosas pónganlas completas, enfrenten como hombres no como gallinas”, agregó la joven actriz.